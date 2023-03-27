Повідь Святої Люсії: катастрофа, яка змінила територію Європи

Руйнівна природа води добре відома у всьому світі — багато прибережних міст і регіонів часто страждають внаслідок повеней. Хоча чимало міст мають захист від руйнівних потоків, проте так було не завжди.

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Однією з найнебезпечніших повеней історії є катастрофа 14 грудня 1287 року. Внаслідок цієї катастрофи загинуло близько 80 тисяч людей, а безліч сіл та міст зникли з лиця Землі, повідомляють Ancient Origins.

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Через своє розташування Нідерланди відомі як країна каналів та острівців: достатньо тільки сказати, що на початок 21-го століття понад 50% території країни перебували нижче за рівень моря. Попри успіх у поверненні територій, сучасна карта країни сильно відрізняється від тієї, яка була до Повіді Святої Люсії 1287 року.

Ця ж подія призвела до розквіту Амстердаму, невеликого села, яке завдяки повені стало прибережним і тепер є столицею країни Фото: Wikimedia Commons

Штормові припливи у Північному морі, а саме він спровокував сумнозвісну повінь, є великою загрозою. Жахливий шторм збігся з припливами, й внаслідок цього величезні ділянки суші затопило. Низькі піщані мілини та прибережні дюни не витримали великої хвилі води й були розмиті. Як наслідок, Флевонське озеро, яке з’єднувалося з морем вузькою протокою, перетворилося на затоку Зейдерзе, відому як Південне море. Довколишні землі були затоплені, а ті села, яка вціліли, довелося евакуювати.

Географія узбережжя змінилася, що принесло в Нідерланди хаос: міста, які вціліли, перебували в зовсім новому становищі. Затока Зейдерзе простягалася на 100 кілометрів вглиб суші, а торгові міста на берегах колишньої ріки Вліє занепали, оскільки повінь повністю знищила цю річку.

Після потопу святої Люсії увага змістилася до ріки Ейссел, на якій виникли нові торгові міста, такі як Кампен, Девентер чи Дусбург. Ця ж подія призвела до розквіту Амстердаму, невеликого села, яке завдяки повені стало прибережним і тепер є столицею країни.

Географія узбережжя змінилася, що принесло в Нідерланди хаос: міста, які вціліли, перебували в зовсім новому становищі Фото: Wikimedia Commons

У сусідній Фризії катастрофа була ще гіршою: через повінь багато невеликих островів, які раніше населяли мешканці, просто зникли. Також постраждали Німеччина й Англія, багато міст та сіл раптово затопило, а в деяких випадках змінилася географія побережжя. Наприклад, торговий порт Нью-Ромні раптом став містом без виходу до моря: шторм замулив гавань та перекинув сусідню річку майже на 25 кілометрів на захід.

Схожа історія відбулася з Гастінгсом та Данвічем — через шторм ці міста втратили свої виходи до моря.

Раніше Фокус розповідав про катаклізм, який колись привів людство до межі вимирання.

Також ми писали, що допомагало древнім містам переживати катастрофи та стихійні лиха.