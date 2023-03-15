До 10 тис. людей на Землі. Катастрофа залишила людство на межі вимирання, — вчені

Виверження супервулкана Тоба — одне з найбільших відомих вивержень на Землі. А "вулканічна зима" спричинила масову загибель, як рослин та тварин, так і самих людей.

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Існує певна теорія, і це звісно теорія, що в історії нашої планети був період, коли людська популяція зменшилася до кількох тисяч осіб, тобто перебувала під загрозою зникнення. Такими були наслідки виверження одного супервулкана, пише IFLScience.

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І хоча багато хто скептично ставиться до цієї історії, вона може свідчити про набагато тісніший зв'язок людства. Прихильники називають її "Теорія катастрофи вулкана Тоба".

Звернувшись до геології Землі, можна дійти висновків, що близько 74 тис. років тому в районі озера Тоба в Індонезії сталося виверження супервулкана. Вийшовши за межі цієї події, то сучасний вид Homo sapiens з'явився лише 200 тис. років тому, а історія людства налічує лише 6 тис. з гаком років.

Найпотужніше виверження вулкана, як вважають деякі дослідники, викинуло в атмосферу величезну кількість пилу та уламків, повністю закривши Сонце товстою ковдрою сажі.

Масштаби внаслідок цієї катастрофи сьогодні є предметом гарячих дискусій. Дехто вважає, що вулканічний попіл міг знизити глобальну температуру на 5°C, і це тривало протягом кількох років. Тобто на територіях навколо Тоба регіональне зниження температури може становити до 15°C. Водночас існують скромніші теорії, згідно з якими температура опустилася на 1°C.

Хай там як, сучасні зміни клімату показують, що навіть зниження чи підвищення температури на 0,5°C може значно повпливати на світ і його мешканців.

Однак на цьому не все. Ще один цікавий випадок стався після виверження супервулкана.

Дослідники виявили докази, що 60 тис. років тому людство пройшло крізь "генетичне вузьке місце". Це свідчить про різке скорочення населення на планеті. Дехто навіть стверджує, що на Землі могло залишитися від 3 тис. до 10 тис. людей репродуктивного віку.

Тому чи міг якось вулкан Тоба та його виверження поставити людство на грань вимирання? Дехто з дослідників безумовно дотримуються цієї ідеї.

Інші. однак, спростовують її. У 2013 році фахівці проаналізували та детальніше вивчили відкладення за тисячі кілометрів від вулкана в Східній Африці. Вони стверджують, що знайшли небагато слідів попелу і дуже мало доказів суттєвої зміни температури.

Дослідниця Крістін Лейн, провідна авторка дослідження з Оксфордської школи археології, ділиться: "Виверження, безумовно, спричинило б деякі короткострокові ефекти протягом, можливо, кількох сезонів, але, схоже, воно не перенесло клімат у новий режим".

На її думку, це забиває цвях у труну теорії про катастрофу, спричинену супервулканом.

Існує чимало сумнівів про Теорію катастрофи вулкана Тоба, однак що ж спричинило збій в житті людської популяції приблизно в цей час, досі залишається загадкою.

Останні 40 тис. років історії людини пов'язані зі значним загостренням ситуації. Зміни в технологіях і розквіт мистецтва свідчать про те, що приблизно в цей час наші когнітивні здібності значно зросли. А це зі свого боку дозволило з'явитися сільському господарству і цивілізаціям. Сьогодні чисельність людства становить понад 8 млрд осіб.

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