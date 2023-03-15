До 10 тысяч человек на Земле. Катастрофа оставила человечество на грани вымирания, — ученые

Извержение супервулкана Тоба — одно из самых известных извержений на планете. А "вулканическая зима" повлекла за собой массовую гибель как растений и животных, так и самих людей.

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Существует определенная теория, и это, конечно, теория, что в истории нашей планеты был период, когда человеческая популяция уменьшилась до нескольких тысяч человек, то есть находилась под угрозой исчезновения. Таковы были последствия извержения одного супервулкана, пишет IFLScience.

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И хотя многие скептически относятся к этой истории, они могут свидетельствовать о гораздо более тесной связи человечества. Поклонники называют ее "Теория катастрофы вулкана Тоба".

Обратившись к геологии Земли, можно сделать выводы, что около 74 тыс. лет назад в районе озера Тоба в Индонезии произошло извержение супервулкана. Выйдя за пределы этого события, современный вид Homo sapiens появился лишь 200 тыс. лет назад, а история человечества насчитывает лишь 6 тыс. с лишним лет.

Самое мощное извержение вулкана, как считают некоторые исследователи, выбросило в атмосферу огромное количество пыли и обломков, полностью закрыв Солнце толстым сажевым одеялом.

Масштабы в результате этой катастрофы сегодня являются предметом горячих дискуссий. Некоторые считают, что вулканический пепел мог снизить глобальную температуру на 5°C, и это продолжалось несколько лет. То есть на территориях вокруг Тоба региональное понижение температуры может составлять до 15°C. В то же время существуют более скромные теории, согласно которым температура опустилась на 1°C.

Как бы то ни было, современные изменения климата показывают, что даже снижение или повышение температуры на 0,5°C может значительно повлиять на мир и его жителей.

Но на этом не все. Еще один любопытный случай произошел после извержения супервулкана.

Исследователи обнаружили доказательства, что 60 тыс. лет назад человечество прошло через "генетическое узкое место". Это свидетельствует о резком сокращении населения на планете. Некоторые даже утверждают, что на Земле могло остаться от 3 000 до 10 000 человек репродуктивного возраста.

Поэтому мог ли вулкан Тоба и его извержение поставить человечество на грань вымирания? Некоторые исследователи безусловно придерживаются этой идеи.

Остальные, однако, опровергают ее. В 2013 году специалисты проанализировали и подробнее изучили отложения в тысячах километров от вулкана в Восточной Африке. Они утверждают, что нашли немного следов пепла и очень мало доказательств существенного изменения температуры.

Исследовательница Кристин Лейн, ведущий автор исследования из Оксфордской школы археологии, делится: "Извержение, безусловно, повлекло бы некоторые краткосрочные эффекты в течение, возможно, нескольких сезонов, но, похоже, оно не перенесло климат в новый режим".

По ее мнению, это забивает гвоздь в гроб теории о катастрофе, вызванной супервулканом.

Существует немало сомнений о теории катастрофы вулкана Тоба, однако что же повлекло сбой в жизни человеческой популяции примерно в это время, до сих пор остается загадкой.

Последние 40 тыс. лет истории человека связаны со значительным обострением ситуации. Изменения в технологиях и расцвете искусства свидетельствуют о том, что примерно в это время наши когнитивные способности значительно возросли. А это со своей стороны позволило явиться сельскому хозяйству и цивилизациям. Сегодня численность человечества составляет более 8 млрд человек.

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