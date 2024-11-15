Видно из космоса. Дайверы думали, что нашли затонувшее судно, но гигантская тень была живой (фото)

Во время погружения исследователи заметили огромную тень, которую изначально приняли за обломки корабля, но все оказалось иначе.

Океан покрывает огромную территорию нашей планеты и хранит под толщей воды множество тайн. Некоторые из них нам уже удалось раскрыть, другие лишь предстоит, впрочем, третьи мы не откроем никогда. В новом исследовании ученые сделали одно из этих удивительных открытий, обнаружив под толщей воды у Соломоновых островов гигантскую тень, пишет IFLScience.

По словам кинооператора Ману Сан Феликса и его сына Иниго, они обнаружили гигантскую тень на глубине около 12 метров. Изначально исследователи были в поисках затонувшего судна — карта предполагала, что обломки корабля находятся в этом районе, но перед ними предстало нечто иное. Исследователи нырнули, чтобы рассмотреть гигантскую тень поближе и были ошеломлены заметив, что эта монументальная структура на самом деле была "живой".

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Позже стало ясно, что дайверам удалось обнаружить самую большую в мире колонию кораллов размером 34 на 32 метра. Фактически, эта колония настолько огромна, что ее видно даже из космоса. Но, это не помешало колонии скрываться от человеческих глаз последние около 300 лет.

Коралл может выглядеть немного растительным, но он очень живой и наиболее тесно связан с медузами и морскими анемонами. Отдельные коралловые полипы объединяются в колонии, и множество колоний могут образовывать риф. Считается, что эта гигантская глыба содержит около миллиарда полипов, что делает ее одним из крупнейших скоплений животных в мире.

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит примерно миллиард коралловых полипов, то вот они Фото: National Geographic

Известно, что в океане обитает множество различных видов кораллов и большинство из них можно обнаружить в коралловом треугольнике, где было сделано и последнее открытие. Этот вид известен как коралл лопатка Pavona clavus, так как немного похож на плечо. Как правило, кораллы этого вида имеют коричневый, желтый, красный, розовый или синий цвет.

По словам исследователей Pavona — твердый коралл, но это вовсе не означает, что он крепкий. Не секрет, что кораллы чрезвычайно чувствительны к изменению окружающей среды и климата. Наблюдения указывают на то, что за последние несколько десятилетий было утеряно невероятное количество коралловых рифов.

Исследователи пришли к выводу, что выживание этой гигантской колонии, вероятно, связано с ее расположением? Вода здесь прохладнее, а поблизости есть шельф, предлагающий убежище. То, что он все еще жив, означает, что он выдержал все, что было брошено в наши океаны за последние 300 лет.

Исследователи также отметили, что в дальнейшем продолжат наблюдать за гигантским кораллом и попытаются сделать все, чтобы он оставался живым. До сих пор он выживал под защитой местного сообщества, поскольку на Соломоновых островах воды принадлежат местному сообществу, но теперь они хотят получить национальную поддержку для сохранения своей естественной истории.

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