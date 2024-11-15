Видно з космосу. Дайвери думали, що знайшли затонуле судно, але гігантська тінь була живою (фото)

Під час занурення дослідники помітили величезну тінь, яку спочатку прийняли за уламки корабля, але все виявилося інакше.

Океан покриває величезну територію нашої планети та зберігає під товщею води безліч таємниць. Деякі з них нам уже вдалося розкрити, інші лише належить, втім, треті ми не відкриємо ніколи. У новому дослідженні вчені зробили одне з цих дивовижних відкриттів, виявивши під товщею води біля Соломонових островів гігантську тінь, пише IFLScience.

За словами кінооператора Ману Сан Фелікса і його сина Ініго, вони виявили гігантську тінь на глибині близько 12 метрів. Спочатку дослідники шукали затонуле судно — карта припускала, що уламки корабля розташовані в цьому районі, але перед ними постало щось інше. Дослідники пірнули, щоб розглянути гігантську тінь ближче, і були приголомшені, помітивши, що ця монументальна структура насправді була "живою".

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Пізніше стало зрозуміло, що дайверам вдалося виявити найбільшу у світі колонію коралів розміром 34 на 32 метри. Фактично, ця колонія настільки величезна, що її видно навіть із космосу. Але, це не завадило колонії ховатися від людських очей останні близько 300 років.

Корал може виглядати трохи рослинним, але він дуже живий і найтісніше пов'язаний з медузами й морськими анемонами. Окремі коралові поліпи об'єднуються в колонії, і безліч колоній можуть утворювати риф. Вважається, що ця гігантська брила містить близько мільярда поліпів, що робить її одним із найбільших скупчень тварин у світі.

Якщо ви коли-небудь замислювалися, який вигляд має приблизно мільярд коралових поліпів, то ось вони Фото: ice

Відомо, що в океані мешкає безліч різних видів коралів, і більшість із них можна виявити в кораловому трикутнику, де було зроблено й останнє відкриття. Цей вид відомий як корал лопатка Pavona clavus, оскільки трохи схожий на плече. Як правило, корали цього виду мають коричневий, жовтий, червоний, рожевий або синій колір.

За словами дослідників Pavona — твердий корал, але це зовсім не означає, що він міцний. Не секрет, що корали надзвичайно чутливі до зміни довкілля та клімату. Спостереження вказують на те, що за останні кілька десятиліть було втрачено неймовірну кількість коралових рифів.

Дослідники дійшли висновку, що виживання цієї гігантської колонії, ймовірно, пов'язане з її розташуванням? Вода тут прохолодніша, а поблизу є шельф, що пропонує притулок. Те, що він усе ще живий, означає, що він витримав усе, що було кинуто в наші океани за останні 300 років.

Дослідники також зазначили, що надалі продовжать спостерігати за гігантським коралом і спробують зробити все, щоб він залишався живим. Досі він виживав під захистом місцевої спільноти, оскільки на Соломонових островах води належать місцевій спільноті, але тепер вони хочуть отримати національну підтримку для збереження своєї природної історії.

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