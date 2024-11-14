Найкращий батько року. У товщі води зняли дракона, який колише 250 своїх дітей на хвості (відео)

Дослідники поділилися дивовижним відео, на якому видно, як самець морського дракона дбайливо утримує на хвості сотні яєць.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі і є домівкою для неймовірної кількості живих істот в океані. Жюль Кейсі регулярно документує неймовірних істот, які трапляються на її шляху під час мандрівок уздовж узбережжя Австралії, і цього разу їй вдалося зафільмувати дещо справді дивовижне, пише IFLScience.

За словами дослідниці, вона пірнала біля пірса Фліндерс на півострові Морнінгтон, на південь від Мельбурна. Під час занурення вона помітила двох морських драконів-водоростей (Phyllopteryx taeniolatus) і швидко зрозуміла, що в них є щось дивовижне. Йшлося про те, що перед нею був самець морського дракона, який ніс на своєму хвості кладку з 250 яєць.

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Відомо, що цей вид морських драконів зустрічається тільки в Австралії. Науковці вже з'ясували, що вони харчуються крихітними креветками, відомими як містиди, і дрібними ракоподібними. Представники цього виду також є родичами морських коників і обидва належать до таксономічного сімейства Syngnathidae, до якого також входить риба-голка.

Дослідження показують, що дорослі особини можуть досягати до 45 сантиметрів у довжину. Подібно до морських коників і риб-голок, самці морських драконів-водоростей виношують ікру і можуть носити на своєму хвості від 250 до 300 яєць за раз. Однак, на відміну від самців морських коників, які виношують ікру в сумці на передній частині тіла, у самців морських драконів є хвостова сумка, що допомагає їм утримувати яйця на місці. Самки морських драконів відкладають ікру в шкіру самця для запліднення, а шкіра утворює чашу навколо кожної окремої ікринки, забезпечуючи кожну ікринку киснем у міру її зростання.

Спостереження показують, що свіжо відкладені ікринки яскраво-рожеві, а ті, що наближаються до вилуплення — темніють. Самці морських драконів виношують ікру близько 6-8 тижнів, перш ніж вона вилупиться. До слова, яйцева капсула відіграє важливу роль у розвитку потомства, адже відомо, що новонароджені морські дракони харчуються нею після вилуплення протягом двох днів.

Вчені відзначають, що середня тривалість життя морських драконів становить від 5 до 7 років, хоча деякі з них прожили в неволі до 10 років. На щастя, дані показують, що цей вид морських драконів класифікують як такий, що викликає найменше занепокоєння, проте деградація середовища проживання і втрата відповідних ділянок морської трави можуть призвести до скорочення популяції.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктики знайшли стародавніх "драконів": вони живуть там уже 780 тис. років.