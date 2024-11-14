Лучший отец года. В толще воды засняли дракона, колышущего 250 своих детей на хвосте (видео)
Исследователи поделились завораживающим видео, на котором видно, как самец морского дракона бережно удерживает на хвосте сотни яиц.
Океан покрывает большую часть поверхности Земли и является домом для невероятного количества живых существ в океане. Жюль Кейси регулярно документирует невероятных существ, которые встречаются на ее пути во время путешествий вдоль побережья Австралии, и на этот раз ей удалось заснять нечто действительно удивительное, пишет IFLScience.
По словам исследовательницы, она ныряла у пирса Флиндерс на полуострове Морнингтон, к югу от Мельбурна. Во время погружения она заметила двух морских драконов-водорослей (Phyllopteryx taeniolatus) и быстро поняла, что в них есть нечто удивительное. Речь шла о том, что перед ней был самец морского дракона, несший на своем хвосте кладку из 250 яиц.
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Известно, что этот вид морских драконов встречается только в Австралии. Ученые уже выяснили, что они питаются крошечными креветками, известными как мистиды, и мелкими ракообразными. Представители этого вида также являются родственниками морских коньков и оба принадлежат к таксономическому семейству Syngnathidae, в которое также входит рыба-игла.
Исследования показывают, что взрослые особи могут достигать до 45 сантиметров в длину. Подобно морским конькам и рыбам-иглам, самцы морских драконов-водорослей вынашивают икру и могут носить на своем хвосте от 250 до 300 яиц за раз. Однако, в отличие от самцов морских коньков, вынашивающих икру в сумке на передней части тела, у самцов морских драконов есть хвостовая сумка, помогающая им удерживать яйца на месте. Самки морских драконов откладывают икру в кожу самца для оплодотворения, а кожа образует чашу вокруг каждой отдельной икринки, обеспечивая каждую икринку кислородом по мере ее роста.
Наблюдения показывают, что свежеотложенные икринки ярко-розовые, а те, что приближаются к вылуплению — темнеют. Самцы морских драконов вынашивают икру около 6-8 недель, прежде чем она вылупится. К слову, яйцевая капсула играет важную роль в развитии потомства, так как известно, что новорожденные морские драконы питаются ей после вылупления в течение двух дней.
Ученые отмечают, что средняя продолжительность жизни морских драконов составляет от 5 до 7 лет, хотя некоторые из них прожили в неволе до 10 лет. К счастью, данные показывают, что этот вид морских драконов классифицируется как вызывающие наименьшее беспокойство, однако деградация среды обитания и потеря подходящих участков морской травы могут привести к сокращению популяции.
Ранее Фокус писал о том, что под льдами Антарктики нашли древних "драконов": они живут там уже 780 тыс. лет.