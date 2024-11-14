Программисты будут при деньгах даже в Средневековье: как можно было бы преуспеть в 14-м веке

Основываясь на исторических фактах, ученые создали интересное "руководство" для тех, кто планирует путешествия во времени.

Многие, поднимая вопрос о том, смог бы современный человек выжит в Средневековье, допускают одну серьезную ошибку. Никто не хочет сперва определиться с временем и местом, ведь под Средневековьем может подразумеваться как Франция 7-го века, так и Япония 15-го века.

Эксперты предлагают выбрать отправной точкой Англию 14-го века, как в популярном видео, которое завирусилось на YouTube.

Первая серьезная проблема заключается в том, что вы не говорите на языке окружающих вас людей. К примеру, вы знаете современный английский, но английский 14 века совсем другой. Вы, вероятно, сможете понять несколько слов, но разговаривать вряд ли сможете.

Однако вы сможете воспользоваться одним из самых важных навыков, который позволит вам выжить в Средневековье: умением писать. Найдите способ начать писать, даже если это будет палка и рисование букв в грязи. Неважно, что именно вы напишете, ведь жители деревни не поймут и современного английского. Но вскоре они поймут, что вы образованный человек, ведь относительно немногие умеют читать и писать. Вы уже показали, что являетесь важной персоной.

Церковь — ваш друг

Постарайтесь сделать все возможное для общения — это будет вашей главной задачей в ближайшие недели и месяцы, а также заручитесь помощью жителей деревни. Скорее всего, они поверят, что вы приехали из другой страны и каким-то образом заблудились (они могут поверить и в более странные идеи). Возможно, вы захотите остаться в деревне на некоторое время, если сможете рассчитывать на их милосердие. Будьте им полезны – в деревне всегда есть работа, которую нужно делать, а между тем выучите как можно лучше язык.

Следующий шаг — найти церковь, а еще лучше монастырь, и тоже обратиться к ним за помощью. Опять же, демонстрация письма поможет показать, что вы можете быть важной персоной. Надеемся, вы приобретете достаточно способностей, чтобы объяснить, кто вы и как попали в средневековую Англию. Но говорить о путешествиях во времени не стоит.

Вместо этого можно рассказать, что вы явились издалека, но не слишком, например, из Финляндии. Возможно, прибыли на корабле, который потерпел крушение, а вас выбросило на берег Англии.

Для вас важно иметь связи с местной церковью. Священники и монахи не только помогут вам в удовлетворении основных потребностей, но и позволят наладить связи с широким миром. Если вы хотите процветать в новой средневековой жизни, вам придется встречаться с высшими слоями общества. Церковные служители — ваша лучшая возможность сделать это.

Полезные навыки для выживания в Средние века

Вероятно, никто не захочет быть крестьянином в Средневековье. Для того, чтобы забраться на более высокую ступень на социальной лестнице, вам придется опираться на те знания, которые вы принесли с собой.

Вряд ли ваша профессия из будущего пригодится в Средневековье. Будучи программистом или пилотом, вы не сможете далеко продвинуться в XIV веке, но ваши базовые навыки будут бесценны.

Самым важным из них является математика – вы можете выполнять арифметические действия и записывать их. Арабские цифры в этот период были еще относительно новой системой, поэтому их знание поможет вам найти много работы. Правительствам, предприятиям и церкви нужны клерки и бухгалтеры.

Человек, умеющий писать и считать, всегда нашел бы себе престижную работу в Средневековье Фото: Jean Miélot

Умение читать и писать означает, что вы можете стать писцом и хотя бы копировать манускрипты. Если вы сможете выучить средневековый английский или латынь достаточно хорошо, чтобы писать, это позволит вам делать гораздо больше. Если у вас есть способности к рисованию или живописи, это будет огромным бонусом, поскольку иллюстрированные манускрипты будут стоить гораздо дороже.

На самом деле есть множество обычных навыков, которые были бы востребованы в Англии XIV века, если только вы умеете делать это хорошо — кулинария или игра на музыкальных инструментах могут дать хороший заработок. Более специфические навыки, такие как архитектура или игра в шахматы, можно превратить в прибыльную карьеру.

Вы захотите отправиться в крупный город — в Англии это означает только Лондон, но если вы сможете переехать подальше, то другие европейские города, такие как Флоренция и Венеция, гораздо богаче. Именно здесь вы найдете больше возможностей и сможете жить в большей роскоши.

Войны, чума и голод

Медицина в Средневековье могла свести в могилу Фото: Württemberg State Library Stuttgart/Courtesy Penguin Random House

В видеороликах о выживании в Средневековье рассказывается об опасностях, которые могут привести к быстрой гибели, но не стоит слишком переживать по этому поводу. Например, вероятность того, что вы окажетесь вовлечены в военные действия, крайне мала, если только вы не будете активно пытаться в них участвовать. Английские короли действительно воевали в XIV веке, как правило, с Францией и Шотландией, но их армии состояли из людей, которые сами решили в них участвовать, либо за деньги, либо в качестве части дворянской службы. Кроме того, Англия в XIV веке была на редкость безопасной — было несколько шотландских нападений вдоль северной границы и несколько французских набегов на южные порты, но большая часть страны никогда не подвергалась угрозе вторжения.

Правда, в Средние века иногда случались неурожаи, и это могло привести к таким бедствиям, как Великий голод, охвативший Англию в 1315-1322 годах. Продовольственная безопасность всегда была проблемой, но это не значит, что все постоянно голодали. Правительства принимали меры по регулированию поставок продовольствия и цен на него, которые могут облегчить некоторые проблемы.

Важно

Влог из Средневековья, или Каким был типичный день ровесника Темных времен

Кроме того, если у вас уже есть какая-то престижная работа из списка сверху, скорее всего, у вас будет достаточно денег, чтобы позволить себе еду. К сожалению, как и сегодня, голод в средневековые времена сильнее всего отражался на очень бедных слоях населения.

И наконец, как насчет Черной смерти? По оценкам, от нее погибло от трети до половины населения Европы, так что это действительно может стать проблемой. Тем не менее, есть некоторые вещи, которые можно сделать, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Пандемия такого типа быстро распространяется по региону, но ее продолжительность не превышает нескольких месяцев. Если вы знаете, что она приближается, вы можете поступить так, как поступали другие средневековые люди, — сбежать из города и попытаться переждать чуму в более изолированном месте (так называемая крайняя социальная дистанция).

На самом деле у вас ждут гораздо более опасные проблемы со здоровьем, чем Черная смерть. Недавнее исследование показало, что такие более простые заболевания, как туберкулез были большей проблемой. Поэтому лучший совет для путешественников во времени – это правильное питание и здоровый образ жизни – те же рекомендации, которые вы получите и сегодня.

Наконец, точно стоит избегать средневековых врачей, поскольку медицина в то время была на очень печальном уровне. История о том, как один врач смог успешно достать стрелу, которая наполовину вошла в череп, несомненно, свидетельствует о впечатляющих навыках.