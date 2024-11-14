Програмісти матимуть гроші навіть у Середньовіччі: як можна було б досягти успіху в 14-му столітті

Ґрунтуючись на історичних фактах, учені створили цікавий "посібник" для тих, хто планує подорожі в часі.

Багато хто, порушуючи питання про те, чи змогла б сучасна людина вижити в Середньовіччі, припускається однієї серйозної помилки. Ніхто не хоче спершу визначитися з часом і місцем, адже під Середньовіччям може матися на увазі як Франція 7-го століття, так і Японія 15-го століття.

Експерти пропонують обрати відправною точкою Англію 14-го століття, як у популярному відео, що завірусилося на YouTube.

Перша серйозна проблема полягає в тому, що ви не говорите мовою людей, які вас оточують. Наприклад, ви знаєте сучасну англійську, але англійська 14 століття зовсім інша. Ви, ймовірно, зможете зрозуміти кілька слів, але розмовляти навряд чи зможете.

Однак ви зможете скористатися однією з найважливіших навичок, яка дасть вам змогу вижити в Середньовіччі: умінням писати. Знайдіть спосіб почати писати, навіть якщо це буде палиця та малювання букв у багнюці. Неважливо, що саме ви напишете, адже жителі села не зрозуміють і сучасної англійської. Але незабаром вони зрозуміють, що ви освічена людина, адже відносно небагато хто вміє читати і писати. Ви вже показали, що є важливою персоною.

Церква — ваш друг

Постарайтеся зробити все можливе для спілкування — це буде вашим головним завданням у найближчі тижні та місяці, а також заручіться допомогою жителів села. Найімовірніше, вони повірять, що ви приїхали з іншої країни і якимось чином заблукали (вони можуть повірити й в більш дивні ідеї). Можливо, ви захочете залишитися в селі на деякий час, якщо зможете розраховувати на їхнє милосердя. Будьте їм корисні — у селі завжди є робота, яку потрібно робити, а тим часом вивчіть якомога краще мову.

Наступний крок — знайти церкву, а ще краще монастир, і теж звернутися до них по допомогу. Знову ж таки, демонстрація листа допоможе показати, що ви можете бути важливою персоною. Сподіваємося, ви набудете достатньо здібностей, щоб пояснити, хто ви і як потрапили в середньовічну Англію. Але говорити про подорожі в часі не варто.

Замість цього можна розповісти, що ви з'явилися здалеку, але не надто, наприклад, із Фінляндії. Можливо, прибули на кораблі, який зазнав аварії, а вас викинуло на берег Англії.

Для вас важливо мати зв'язки з місцевою церквою. Священники й ченці не тільки допоможуть вам у задоволенні основних потреб, а й дадуть змогу налагодити зв'язки з широким світом. Якщо ви хочете процвітати в новому середньовічному житті, вам доведеться зустрічатися з вищими верствами суспільства. Церковні служителі — ваша найкраща можливість зробити це.

Корисні навички для виживання в Середні віки

Ймовірно, ніхто не захоче бути селянином у Середньовіччі. Для того, щоб забратися на вищий щабель на соціальній драбині, вам доведеться спиратися на ті знання, які ви принесли з собою.

Навряд чи ваша професія з майбутнього стане в пригоді в Середньовіччі. Бувши програмістом або пілотом, ви не зможете далеко просунутися в XIV столітті, але ваші базові навички будуть безцінними.

Найважливішим із них є математика — ви можете виконувати арифметичні дії та записувати їх. Арабські цифри в цей період були ще відносно новою системою, тому їхнє знання допоможе вам знайти багато роботи. Урядам, підприємствам і церкві потрібні клерки та бухгалтери.

Людина, яка вміє писати і рахувати, завжди знайшла б собі престижну роботу в Середньовіччі Фото: Jean Miélot

Уміння читати й писати означає, що ви можете стати писарем і хоча б копіювати манускрипти. Якщо ви зможете вивчити середньовічну англійську або латину досить добре, щоб писати, це дасть вам змогу робити набагато більше. Якщо у вас є здібності до малювання або живопису, це буде величезним бонусом, оскільки ілюстровані манускрипти коштуватимуть набагато дорожче.

Насправді є безліч звичайних навичок, які були б потрібні в Англії XIV століття, якщо тільки ви вмієте робити це добре — кулінарія або гра на музичних інструментах можуть дати хороший заробіток. Більш специфічні навички, такі як архітектура або гра в шахи, можна перетворити на прибуткову кар'єру.

Ви захочете вирушити у велике місто — в Англії це означає тільки Лондон, але якщо ви зможете переїхати подалі, то інші європейські міста, такі як Флоренція і Венеція, набагато багатші. Саме тут ви знайдете більше можливостей і зможете жити в більшій розкоші.

Війни, чума і голод

Медицина в Середньовіччі могла звести в могилу Фото: Württemberg State Library Stuttgart/Courtesy Penguin Random House

У відеороликах про виживання в Середньовіччі розповідається про небезпеки, які можуть призвести до швидкої загибелі, але не варто занадто переживати з цього приводу. Наприклад, імовірність того, що ви опинитеся втягнуті у військові дії, вкрай мала, якщо тільки ви не будете активно намагатися брати в них участь. Англійські королі дійсно воювали в XIV столітті, як правило, з Францією і Шотландією, але їхні армії складалися з людей, які самі вирішили брати в них участь, або за гроші, або як частина дворянської служби. Крім того, Англія в XIV столітті була на рідкість безпечною — було кілька шотландських нападів уздовж північного кордону і кілька французьких набігів на південні порти, але більша частина країни ніколи не наражалася на загрозу вторгнення.

Щоправда, в Середні віки іноді траплялися неврожаї, і це могло призвести до таких лих, як Великий голод, що охопив Англію в 1315-1322 роках. Продовольча безпека завжди була проблемою, але це не означає, що всі постійно голодували. Уряди вживали заходів з регулювання поставок продовольства і цін на нього, які можуть полегшити деякі проблеми.

Важливо

Влог із Середньовіччя, або Яким був типовий день ровесника Темних часів

Крім того, якщо ви вже маєте якусь престижну роботу зі списку зверху, найімовірніше, у вас буде достатньо грошей, щоб дозволити собі їжу. На жаль, як і сьогодні, голод у середньовічні часи найсильніше відбивався на дуже бідних верствах населення.

І нарешті, як щодо Чорної смерті? За оцінками, від неї загинуло від третини до половини населення Європи, тож це дійсно може стати проблемою. Проте, є деякі речі, які можна зробити, щоб збільшити свої шанси на виживання. Пандемія такого типу швидко поширюється регіоном, але її тривалість не перевищує кількох місяців. Якщо ви знаєте, що вона наближається, ви можете вчинити так, як чинили інші середньовічні люди, — втекти з міста і спробувати перечекати чуму в більш ізольованому місці (так звана крайня соціальна дистанція).

Насправді на вас чекають набагато небезпечніші проблеми зі здоров'ям, ніж Чорна смерть. Нещодавнє дослідження показало, що такі простіші захворювання, як туберкульоз були більшою проблемою. Тож найкраща порада для мандрівників у часі — це правильне харчування та здоровий спосіб життя — ті самі рекомендації, які ви отримаєте і сьогодні.

Нарешті, точно варто уникати середньовічних лікарів, оскільки медицина в той час була на дуже сумному рівні. Історія про те, як один лікар зміг успішно дістати стрілу, що наполовину увійшла в череп, безсумнівно, свідчить про вражаючі навички.