Напрасная надежда: новое исследование показало, что образование не защищает от деменции

Несмотря на предыдущие исследования, свидетельствующие о том, что образование может снизить риск снижения когнитивных способностей, недавнее исследование показало неожиданные результаты.

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Исследование показало, что хорошо известный метод защиты от снижения когнитивных способностей не имеет никакого эффекта. Образование уже давно рассматривается как защитный фактор от снижения когнитивных способностей, поскольку считается, что повышение уровня образования ведет к снижению риска ухудшения состояния здоровья в пожилом возрасте. Однако последнее исследование опровергает это мнение, пишет Science Alert.

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Снижение когнитивных способностей может оказать значительное влияние на повседневную жизнь человека, влияя на его способность выполнять даже базовые задачи. Деменция, характеризующаяся снижением когнитивных способностей, является основной причиной смерти в Великобритании, опережая даже рак и сердечные заболевания. Поэтому очень важно понимать причины снижения когнитивных способностей.

Исследования показали, что люди с низким уровнем образования имеют более высокий риск развития деменции. Считается, что образование создает "когнитивный резерв", служащий буфером против снижения когнитивных способностей.

Предыдущие исследования так же показали, что образование может замедлить возрастное снижение когнитивных способностей, особенно в области мышления и вербальных навыков. Однако недавний метаанализ обнародовал данные, что общее влияние образования на снижение когнитивных способностей незначительно.

Интересно, что этот метаанализ также выявил значительную и необъяснимую неоднородность между исследованиями, что указывает на то, что результаты сильно варьируются от исследования к исследованию.

Хотя средний эффект равен нулю, эти загадочные выводы могут быть обусловлены дизайном и продолжительностью исследования. Могут пройти годы, прежде чем снижение когнитивных способностей станет заметным, особенно среди людей моложе 60 лет. Чтобы точно оценить темпы снижения, необходимы данные за несколько десятилетий. К сожалению, лишь в нескольких исследованиях за участниками следили в течение длительного времени.

Новое исследование, в котором приняли участие около 2 000 взрослых японцев в возрасте от 40 до 79 лет на момент начала исследования, относится к их числу. Ученые следили за участниками в течение примерно 25 лет и проводили многочисленные тесты как на кристаллизованный интеллект (способность накапливать знания, факты и навыки), так и на текучий интеллект (способность рассуждать и мыслить гибко).

Исследовательская группа обнаружила, что образование не влияет на скорость снижения когнитивных способностей ни в одном из тестов.

Этот результат оказался несколько неожиданным, поскольку было доказано, что люди с более высоким уровнем образования менее склонны к развитию деменции. Почему же образование не влияет на снижение когнитивных способностей, учитывая, что деменция возникает в результате потери когнитивных функций?

Одним из возможных объяснений является существование двух механизмов, заявили ученые. Хотя образование не влияет на снижение когнитивных способностей, оно часто связано с несколько более высокими исходными когнитивными способностями, предшествующими началу возрастного снижения.

Как правило, люди с более высоким уровнем образования немного лучше справляются с когнитивными задачами в начале многолетних продольных исследований. Исследование также продемонстрировало эту закономерность.

Когнитивные функции снижаются по мере старения, но если начинать с более высокого исходного уровня, то время, необходимое для достижения порога деменции, увеличивается. В какой-то степени это может способствовать увеличению частоты деменции у людей с более низким уровнем образования.

Второй потенциальный механизм может быть более существенным. Деменция связана с такими факторами, как загрязнение воздуха, ожирение и травмы головы, все из которых повышают вероятность развития деменции, вызывая повреждение мозга. Важно отметить, что все эти факторы связаны с образованием.

Например, объяснили ученые, люди с более высоким уровнем образования обычно более состоятельны и могут позволить себе жить в менее загрязненных регионах. Связь между социально-экономическим статусом и ожирением – хорошо известная трагедия. Наконец, люди с более высоким уровнем образования реже работают на работах требующих большого количества физического труда, некоторые из которых связаны с повышенным риском получения травмы головы.

Таким образом, образование может косвенно способствовать профилактике деменции. Хотя образование не может защитить от снижения когнитивных способностей, оно может дать преимущество в борьбе с деменцией.

Ранее Фокус писал о том, что профессиональные футболисты больше подвержены деменции. Игра "головой" сильно влияет на когнитивные функции мозга.