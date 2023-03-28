Марна надія: нове дослідження показало, що освіта не захищає від деменції

Незважаючи на попередні дослідження, які свідчать, що освіта може знизити ризик зниження когнітивних здібностей, недавнє дослідження показало несподівані результати.

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Дослідження показало, що добре відомий метод захисту від зниження когнітивних здібностей не має жодного ефекту. Освіта вже давно розглядається як захисний фактор від зниження когнітивних здібностей, оскільки вважається, що підвищення рівня освіти веде до зниження ризику погіршення стану здоров'я у похилому віці. Однак останнє дослідження спростовує цю думку, пише Science Alert.

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Зниження когнітивних здібностей може вплинути на повсякденне життя людини, впливаючи на її здатність виконувати навіть базові завдання. Деменція, що характеризується зниженням когнітивних здібностей, є основною причиною смерті у Великій Британії, випереджаючи навіть рак та серцеві захворювання. Тому дуже важливо розуміти причини зниження когнітивних здібностей.

Дослідження показали, що з низьким рівнем освіти мають вищий ризик розвитку деменції. Вважається, що освіта створює "когнітивний резерв", що є буфером проти зниження когнітивних здібностей.

Попередні дослідження також показали, що освіта може уповільнити вікове зниження когнітивних здібностей, особливо мислення та вербальних навичок. Проте недавній метааналіз оприлюднив дані, що загальний вплив освіти зниження когнітивних здібностей незначно.

Цікаво, що цей метааналіз також виявив значну і непояснену неоднорідність між дослідженнями, що вказує на те, що результати сильно варіюються від дослідження до дослідження.

Хоча середній ефект дорівнює нулю, ці загадкові висновки можуть бути обумовлені дизайном та тривалістю дослідження. Можуть пройти роки, перш ніж зниження когнітивних здібностей стане помітним, особливо серед людей молодших 60 років. Щоб точно оцінити темпи зниження, потрібні дані за кілька десятиліть. На жаль, лише у кількох дослідженнях за учасниками стежили протягом тривалого часу.

Нове дослідження, в якому взяли участь близько 2 000 дорослих японців у віці від 40 до 79 років на момент початку дослідження, належить до них. Вчені стежили за учасниками протягом приблизно 25 років та проводили численні тести як на кристалічний інтелект (здатність накопичувати знання, факти та навички), так і на рухомий інтелект (здатність міркувати та мислити гнучко).

Дослідницька група виявила, що освіта не впливає на швидкість зниження когнітивних здібностей у жодному з тестів.

Цей результат виявився дещо несподіваним, оскільки було доведено, що люди з вищим рівнем освіти менш схильні до розвитку деменції. Чому ж освіта не впливає зниження когнітивних здібностей, враховуючи, що деменція виникає внаслідок втрати когнітивних функцій?

Одним із можливих пояснень є існування двох механізмів, заявили вчені. Хоча освіта не впливає на зниження когнітивних здібностей, вона часто пов'язане з дещо вищими вихідними когнітивними здібностями, що передують початку вікового зниження.

Зазвичай люди з вищим рівнем освіти трохи краще справляються з когнітивними завданнями на початку багаторічних поздовжніх досліджень. Дослідження також продемонструвало цю закономірність.

Когнітивні функції знижуються в міру старіння, але якщо починати з вищого вихідного рівня, то час, необхідний досягнення порогу деменції, збільшується. Якоюсь мірою це може сприяти збільшенню частоти деменції у людей із нижчим рівнем освіти.

Другий потенційний механізм може бути суттєвішим. Деменція пов'язана з такими факторами, як забруднення повітря, ожиріння та травми голови, всі з яких підвищують ймовірність розвитку деменції, викликаючи ушкодження мозку. Важливо, що це чинники пов'язані з освітою.

Наприклад, пояснили вчені, люди з більшим рівнем освіти зазвичай заможніші і можуть дозволити собі жити у менш забруднених регіонах. Зв'язок між соціально-економічним статусом та ожирінням – добре відома трагедія. Нарешті, люди з вищим рівнем освіти рідше працюють на роботах, які потребують великої кількості фізичної праці, деякі з яких пов'язані з підвищеним ризиком травмування голови.

Таким чином, освіта може опосередковано сприяти профілактиці деменції. Хоча освіта не може захистити від зниження когнітивних здібностей, вона може надати перевагу у боротьбі з деменцією.

Раніше Фокус писав про те, що професійні футболісти більш схильні до деменції. Гра "головою" сильно впливає на когнітивні функції мозку.