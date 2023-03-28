Сохранило болото. Археологи обнаружили самый древний тартан Шотландии

Благодаря тщательному анализу ученые смогли исследовать самый старый тартан, о котором "забыли" на 40 лет. Ткань обнаружили в торфяном болоте, что и помогло ее сохранить.

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Ученые датируют обнаруженный тартан 1500 — 1600 гг., что делает его самым старым из найденных в Шотландии. Хотя исследователи пока не могут дать точных выводов, у них уже есть предположение, кому принадлежала эта одежда, сообщают Daily Mail.

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Тартан обнаружили около 40 лет назад на торфяном болоте Глен-Африк, однако только недавно ученые определили точный возраст находки. Для этого они использовали анализ красителей и радиоуглеродную датировку шерсти, из которой изготовлена ткань.

"Процесс датировки длился почти шесть месяцев, но усилия того стоили, и мы в восторге от результатов", — сказал Питер Макдональд, руководитель отдела исследований и коллекций Управления шотландских тартанов (STA).

Как сообщают исследователи, уцелевшие образцы древних тканей редко остаются в хорошем состоянии, однако именно этот тартан был похоронен в торфе, что уберегло его от воздействия воздуха.

Тартан нашли около 40 лет назад на торфяном болоте Глен-Африк, однако только недавно ученые определили точный возраст находки

Размеры найденного артефакта примерно 55 см на 43 см, и исследователям удалось определить четыре цвета, которые со временем потускнели: зеленый, коричневый, желтый и, возможно, красный.

Как сообщают исследователи, уцелевшие образцы древних тканей редко остаются в хорошем состоянии, однако именно этот тартан был похоронен в торфе, что уберегло его от воздействия воздуха Фото: PA media

Анализ красителя подтвердил использование вуада или индиго для получения зеленого цвета, однако, что касается других цветов, то из-за распада красителя этого не удалось выяснить. Также ученые уверены, что искусственные или полусинтетические красители не использовались, что позволяет более точно датировать тартан до 1750-х годов.

Исследователи определили широкий возрастной диапазон между 1500 и 1655 гг., однако склоняются к датированию ткани периодом с 1500 по 1600 гг. В таком случае этот тартан является самым древним среди обнаруженных в Шотландии.

Археологи предполагают, что этот тартан, возможно, принадлежал представителю клана Чисхолм, который в то время контролировал эту территорию. Однако пока они не могут сделать точных выводов.

"Хотя мы можем теоретизировать о тартане, важно, чтобы мы не создавали вокруг него историю", — сказал Макдональд.

Анализ красителя подтвердил использование вуада или индиго для получения зеленого цвета, однако, относительно других цветов, из-за распада красителя этого не удалось выяснить Фото: PA media

Интересно то, что потенциальное присутствие красного цвета указывает на высокий статус владельца тартана, но в то же время ткань больше свойственна обычным людям.

Джон Маклиш, глава STA, сказал, что "историческое значение" тартана, вероятно, принадлежит ко временам правления Иакова V, Марии, королевы Шотландии или Иакова VI и I.

Археологи предполагают, что этот тартан, возможно, принадлежал представителю клана Чисхолм, который в то время контролировал эту территорию Фото: PA media

Дальнейшие исследования тканей могут больше рассказать о владельце тартана, а сам артефакт будет выставлен в V&A Dundee до 14 января следующего года.

"Возможность демонстрировать тартан чрезвычайно важна для понимания текстильных традиций, из которых происходит современный тартан", — сказал Джеймс Вайли, куратор V&A Dundee.

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