Древняя бронзовая рука возрастом 3500 лет до сих пор водит археологов вокруг пальца

Считается, что самое древнее известное антропоморфное бронзовое изделие в Европе подарили высокопоставленному лицу как погребальный дар. Его изготовили в 16 или 15 веке до н. э., но больше секретов пока раскрыть не удалось.

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В 2017 году археологи в Швейцарии натолкнулись на действительно удивительную и в то же время потенциально очень важную находку, похороненную в древней могиле: 3500-летнюю бронзовую руку с золотой манжетой вокруг запястья. Кроме этого, там обнаружили лезвие кинжала, брошь и спираль, служившую украшением для волос, пишет IFLScience.

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Это единственный такой пример находки, когда-либо обнаруженный в этой части Европы. Поэтому исследователи не совсем понимают, с чем именно имеют дело. Существует теория, что украшенный предмет — своеобразный символ власти, однако доподлинно неизвестно, это фрагмент большей статуи или верхняя декоративная часть посоха или жезла.

Археологи из Берна подробнее изучили интригующий предмет и провели детальный анализ. Предварительные результаты углеродной датировки показали, что рука датируется между 1500 и 1400 годами до нашей эры, то есть примерно средним бронзовым веком Европы.

Благодаря этому можно предположить, что самое древнее известное антропоморфное бронзовое изделие. Если это действительно еще не полностью найденная скульптура, она станет самой древней, изготовленной из бронзы, во всей Европе.

Поэтому исследователи отмечают, что находка является уникальным и выдающимся предметом.

Загадочная бронзовая рука чуть меньше настоящей Фото: ©Archaeological Service of the Canton of Berne/Philippe Joner

"Руку Прелеса" обнаружили у озера Боль в западной провинции Берн осенью 2017 года. Также там удалось найти бронзовое лезвие кинжала и человеческое ребро.

Позже, летом 2018 года, археологи вернулись к этому месту и обнаружили останки взрослого мужчины, похороненного над гораздо более старым каменным сооружением. В его могиле находились бронзовая брошь, бронзовое украшение для волос и остатки золотой пластины, возможно, когда-то являвшейся частью бронзовой руки.

Исследователи уверены, что раскрытие тайны этого уникального предмета лежит в расшифровке личности погребенного мужчины, где и нашли вещь. Они предполагают, что этот человек имел высокий статус.

Однако пока они не уверены, где именно изготовили этот предмет. Так же неизвестно ни о его значении, ни о функциях. Золотой орнамент руки позволяет предположить, что это своеобразный символ власти, особый символ социальной элиты, даже божества.

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