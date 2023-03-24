Стародавня бронзова рука віком 3500 років досі водить археологів навколо пальця

Вважається, що найдавніший відомий антропоморфний бронзовий виріб в Європі подарували високопоставленій особі як поховальний дар. Її виготовили у 16 чи 15 столітті до н. е., але більше секретів поки розкрити не вдалося.

Related video

У 2017 році археологи у Швейцарії натрапили на справді дивовижну і водночас потенційно дуже важливу знахідку, поховану в стародавній могилі: 3500-річну бронзову руку із золотою манжетою навколо зап'ястя. Окрім цього, там виявили лезо кинджала, брошку та спіраль, що слугувала прикрасою для волосся, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Це єдиний такий приклад знахідки, коли-небудь виявлений в цій частині Європи. Через це дослідники не зовсім розуміють, з чим саме мають справу. Існує теорія, що прикрашений предмет — своєрідний символ влади, однак достеменно невідомо, чи це фрагмент більшої статуї, чи верхня декоративна частина посоха або жезла.

Археологи з Берна детальніше вивчили гостроцікавий предмет та провели детальний аналіз. Попередні результати вуглецевого датування показали, що рука датується між 1500 та 1400 роками до нашої ери, тобто приблизно середнім бронзовим віком Європи.

Завдяки цьому можна припустити, що найдавніший відомий антропоморфний бронзовий виріб. Якщо це справді ще не повністю знайдена скульптура, то вона стане найдревнішою, виготовленою з бронзи, у всій Європі.

Через це дослідники зазначають, що він є унікальним та визначним предметом.

Загадкова бронзова рука лише трохи менша за справжню Фото: ©Archaeological Service of the Canton of Berne/Philippe Joner

"Руку Прелеса" виявили біля озера Біль у західній провінції Берн восени 2017 року. Також там вдалося знайти бронзове лезо кинджала та людське ребро.

Пізніше, влітку 2018 року, археологи повернулися до цього місця та виявили останки дорослого чоловіка, якого поховали над набагато старішою кам'яною спорудою. У його могилі знаходилися бронзова брошка, бронзова прикраса для волосся та залишки золотої пластини, яка, можливо, колись була частиною бронзової руки.

Дослідники впевненні, що розкриття таємниці цього унікального предмета лежить в розшифруванні особистості похованого чоловіка, де і знайшли річ. Вони припускають, що ця людина мала високий статус.

Однак поки вони не впевнені, де саме виготовили цей предмет. Так само невідомо ні про його значення, ні про функції. Золотий орнамент руки дозволяє припустити, що це своєрідний символ влади, особливий знак соціальної еліти, навіть божества.

Раніше Фокус розповідав про знайдений 800-річний скарб, який вдалося виявити у Німеччині, у місті, яке мало ключову роль у торгівлі з вікінгами.

Також ми писали про унікальні гробниці, на які натрапили в Перу. В них мумії загорнуті в дорогі тканини, а їхні тіла розмальовані.

А ще ділилися про незвичне поховання, виявлене в місті мая Паленке. Серед знахідок був символ влади, багатства і кукурудзи, що може свідчити про певний статус.