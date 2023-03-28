Зберегло болото. Археологи виявили найстаріший тартан Шотландії

Завдяки ретельному аналізу вчені змогли дослідити найстаріший тартан, про який "забули" на 40 років. Тканину виявили в торф’яному болоті, що і допомогло її зберегти.

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Вчені датують виявлений тартан 1500 — 1600 рр., що робить його найстарішим зі знайдених у Шотландії. Хоча дослідники поки не можуть дати точних висновків, в них вже є припущення, кому належав цей одяг, повідомляють Daily Mail.

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Тартан знайшли близько 40 років тому на торф’яному болоті Глен-Афрік, проте тільки недавно вчені визначили точний вік знахідки. Для цього вони використали аналіз барвників та радіовуглецеве датування вовни, з якої виготовлена тканина.

"Процес датування тривав майже шість місяців, але зусилля були того варті, і ми в захваті від результатів", — сказав Пітер Макдональд, керівник відділу досліджень і колекцій Управління шотландських тартанів (STA).

Як повідомляють дослідники, вцілілі зразки стародавніх тканин рідко зберігаються в гарному стані, проте саме цей тартан був похований у торфі, що вберегло його від впливу повітря.

Тартан знайшли близько 40 років тому на торф"яному болоті Глен-Афрік, проте тільки недавно вчені визначили точний вік знахідки

Розміри знайденого артефакту приблизно 55 см на 43 см, й дослідникам вдалося визначити чотири кольори, які з часом потьмяніли: зелений, коричневий, жовтий та, можливо, червоний.

Як повідомляють дослідники, вцілілі зразки стародавніх тканин рідко зберігаються в гарному стані, проте саме цей тартан був похований у торфі, що вберегло його від впливу повітря Фото: PA media

Аналіз барвника підтвердив використання вуаду чи індиго для отримання зеленого кольору, проте, щодо інших кольорів, то через розпад барвника цього не вдалося з'ясувати. Також вчені впевнені, що штучні чи напівсинтетичні барвники не використовувалися, що дозволяє точніше датувати тартан до 1750-х років.

Дослідники визначили широкий віковий діапазон між 1500 і 1655 рр., проте схиляються до датування тканини періодом з 1500 по 1600 рр. У такому разі, цей тартан є найдавнішим серед виявлених у Шотландії.

Археологи припускають, що цей тартан, можливо, належав представникові клану Чісхолм, який на той час контролював цю територію. Проте наразі вони не можуть зробити точних висновків.

"Хоча ми можемо теоретизувати про тартан, важливо, щоб ми не створювали навколо нього історію", — сказав Макдональд.

Аналіз барвника підтвердив використання вуаду чи індиго для отримання зеленого кольору, проте, щодо інших кольорів, то через розпад барвника цього не вдалося з'ясувати Фото: PA media

Цікавим є те, що потенційна присутність червоного кольору вказує на високий статус власника тартану, але водночас тканина більше властива звичайним людям.

Джон Макліш, голова STA, сказав, що "історичне значення" тартану, ймовірно, належить до часів правління Якова V, Марії, королеви Шотландії або Якова VI і I.

Археологи припускають, що цей тартан, можливо, належав представникові клану Чісхолм, який на той час контролював цю територію Фото: PA media

Подальші дослідження тканин можуть більше розповісти про власника тартану, а сам артефакт буде виставлено у V&A Dundee до 14 січня наступного року.

"Можливість демонструвати тартан є надзвичайно важливою для розуміння текстильних традицій, з яких походить сучасний тартан", — сказав Джеймс Вайлі, куратор V&A Dundee.

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