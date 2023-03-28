Кабачкам — зеленый свет, моркови — красный. Какие овощи идеальны в качестве лакомства для собак

Ветеринары рассказали, что питомцев лучше подбадривать свежими овощами, а вовсе не лакомствами из зоомагазина.

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Наши питомцы порой умеют смотреть на нас в действительности щенячьими глазами, когда проще дать лакомство, чем выдержать этот взгляд. Однако ветеринары уверены, что в такие моменты владельцам собак стоит с ответственностью подходить к выбору "вкусняшек", пишет Daily Mail.

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По словам диетолога из Ливерпульского университета Джорджии Вудс-Ли, которая выступала на Конгрессе Британской ветеринарной ассоциации мелких животных (BSAVA), важно понимать, что для наших питомцев еда — это скорее топливо, чем что-либо еще. Собаки не тратят много времени на то, чтобы разжевать пищу и почувствовать вкус, а скорее проглатывают ее очень, и очень быстро. Исходя из этого владельцам стоит сосредоточиться на том, что будет полезнее для их питомцев, а не на покупных лакомствах из зоомагазинов.

Результаты исследования, проведенного Королевским ветеринарным колледжем в 2021 году, показало, что 1 из 14 собак в Великобритании страдает ожирением, а это 7,1% от общего количества. В то же время избыточный вес у питомцев связан с риском развития серьезных заболеваний, в том числе:

артрита;

проблем с дыханием;

болезнями сердца;

диабетом;

некоторыми видами рака.

Чтобы избежать неприятных последствий и избыточного веса у питомцев Вудс-Ли рекомендует обратить свое внимание на овощи — они в действительности могут стать идеальным лакомством для собак. По мнению диетолога, одним из лучших вариантов считаются кабачки — в них содержит много воды и мало калорий, а это именно то, что необходимо питомцу. Специалисты отмечают, что в качестве лакомства подойдут также другие зеленые, водянистые овощи, например:

арбуз;

цветная капуста;

брокколи;

огурцы;

брюссельская капуста.

А вот с такими овощами, как морковь, на самом деле стоит быть осторожнее. В этом корнеплоде содержится в четыре раза больше калорий, чем в кабачках — вероятно, маленький кусочек моркови не повредит питомцу, однако давать его на постоянной основе не рекомендуется.

Также исследователи не рекомендуют давать лакомство прямо из тарелок или из холодильника — специалисты уверяют, что таким образом у животного может выработаться привычка выпрашивать еду каждый раз, когда вы садитесь обедать или открываете холодильник.

К слову, в более раннем исследовании ученые из Венского университета ветеринарной медицины обнаружили, что наши щенки не начинают любить нас больше, если мы даем им угощения. Дело в том, что они не способны вспомнить случаев щедрости, а потому не имеют представления о репутации дарителя.

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