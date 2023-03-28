Кабачкам – зелене світло, моркві – червоне. Які овочі ідеальні в якості ласощів для собак

Ветеринари розповіли, що улюбленців краще підбадьорювати свіжими овочами, а зовсім не ласощами із зоомагазину.

Related video

Наші улюбленці часом вміють дивитися на нас насправді щенячими очима, коли простіше дати ласощі, ніж витримати цей погляд. Однак ветеринари впевнені, що в такі моменти власникам собак варто з відповідальністю підходити до вибору "смаколиків", пише Daily Mail.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами дієтологині з Ліверпульського університету Джорджії Вудс-Лі, яка виступала на Конгресі Британської ветеринарної асоціації дрібних тварин (BSAVA), важливо розуміти, що для наших улюбленців їжа — це скоріше паливо, ніж будь-що інше. Собаки не витрачають багато часу на те, щоб розжувати їжу і відчути смак, а швидше проковтують її дуже швидко. Тому власникам варто зосередитися на тому, що буде кориснішим для їхніх улюбленців, ніж на покупних ласощах із зоомагазинів.

Результати дослідження, проведеного Королівським ветеринарним коледжем у 2021 році, показало, що 1 із 14 собак у Великобританії страждає на ожиріння, а це 7,1% від загальної кількості. Водночас надмірна вага улюбленців пов'язана з ризиком розвитку серйозних захворювань, таких як:

артрит;

проблеми із диханням;

хвороби серця;

діабет;

деякі види раку.

Щоб уникнути неприємних наслідків та надмірної ваги в улюбленців Вудс-Лі рекомендує звернути свою увагу на овочі — вони насправді можуть стати ідеальними ласощами для собак. На думку дієтологині, одним із найкращих варіантів є кабачки — вони містять багато води та мало калорій, а це саме те, що необхідно улюбленцю. Фахівці відзначають, що в якості ласощів можуть бути використані також інші зелені, водянисті овочі, наприклад:

кавун;

кольорова капуста;

броколі;

огірки;

брюссельська капуста.

А от із такими овочами, як морква, насправді варто бути обережнішими. У цьому коренеплоді міститься вчетверо більше калорій, ніж у кабачках — мабуть, маленький шматочок моркви не зашкодить улюбленцю, проте давати його постійно не рекомендується.

Також дослідники не рекомендують давати ласощі прямо з тарілок або з холодильника — фахівці запевняють, що таким чином у тварини може виникнути звичка випрошувати їжу щоразу, коли ви сідаєте обідати або відкриваєте холодильник.

До речі, у більш ранньому дослідженні вчені з Віденського університету ветеринарної медицини виявили, що наші цуценята не починають любити нас більше, якщо ми їх частуємо. Річ у тому, що вони не здатні згадати випадків щедрості, а тому не мають уявлення про репутацію дарувальника.

Раніше Фокус писав про що думають собаки, коли схиляють голову набік і запитливо дивляться.