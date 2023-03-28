Опасен также для людей. Морские выдры погибли от необычного штамма паразита

Недавно обнаруженный штамм токсоплазмоза, смертельный для морских выдр, заставил ученых беспокоиться о потенциальном воздействии на других морских животных и здоровье человека.

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Четыре морские выдры, найденные мертвыми в Калифорнии, по заключению Калифорнийского департамента рыб и диких животных и Калифорнийского университета в Дэвисе, погибли от редкой и тяжелой формы токсоплазмоза, вызванного микроскопическим паразитом Toxoplasma gondii. Ученые предупреждают, что этот недавно обнаруженный штамм может угрожать здоровью других морских животных, а также людей, пишет SciTechDaily.

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Первые результаты исследования свидетельствуют о том, что токсоплазмоз является распространенным заболеванием у морских выдр, которое может привести к летальному исходу. Этот необычный штамм болезни, по-видимому, особенно силен и способен вызвать быструю смерть здоровых взрослых морских выдр.

Поскольку этот редкий штамм токсоплазмы никогда ранее не встречался у водных животных на побережье Калифорнии, считается, что он попал сюда недавно. Ученые обеспокоены тем, что если он загрязнит окружающую среду и морскую пищевую цепь, то может представлять опасность для здоровья населения.

В настоящее время нет сообщений о заражении людей этим штаммом.

Мелисса Миллер, автор соответствующего исследования из Калифорнийского департамента рыб и дикой природы, заявила: "Поскольку этот паразит может заражать как людей, так и животных, мы хотим, чтобы о наших результатах стало известно другим, чтобы они могли быстро выявить любые случаи и принять необходимые меры предосторожности для предотвращения заражения. Мы советуем людям быть осторожными, если они встретят воспаленные системные жировые отложения у морских выдр или других морских животных".

Необычный исход распространенного паразита

Toxoplasma gondii, паразит, обычно встречающийся у диких и домашних кошек и выделяющийся в их фекалиях, может вызывать выкидыши и неврологические заболевания, хотя у здоровых людей обычно не наблюдается никаких симптомов.

Морские выдры особенно уязвимы к заражению токсоплазмой из-за их близости к береговой линии, где они могут подвергаться воздействию яиц паразитов через сток дождевой воды, а также из-за потребления ими морских беспозвоночных, которые могут накапливать паразитов.

У четырех морских выдр, выбросившихся на берег в период с 2020 по 2022 год, наблюдалось сильное воспаление жира в организме, известное как стеатит, что является редким явлением для морских выдр, зараженных токсоплазмозом.

По словам Девинн Синнотт из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэвисе, одного из соавторов исследования: "Появление этой смертельной формы токсоплазмы в прибрежной Калифорнии вызывает две проблемы. Во-первых, потенциальное влияние на здоровье популяции вида, находящегося под угрозой исчезновения, а во-вторых, влияние на других животных, восприимчивых к инфекции токсоплазмоза".

После микроскопического исследования тканей было подтверждено, что в смерти всех четырех выдр виновна токсоплазма. Хотя мозг обычно является одним из основных органов, пораженных у морских выдр со смертельным токсоплазмозом, высокое количество паразитов было обнаружено во всех органах, кроме мозга.

Во всех четырех случаях анализ ДНК выявил редкий штамм токсоплазмоза под названием COUG. Этот штамм был первоначально обнаружен во время наблюдения после похожей вспышки среди людей у канадских горных львов в 1995 году, но штамм токсоплазмоза, ответственный за вспышку, так и не был идентифицирован. Обнаружение COUG у морских выдр вызывает опасения за здоровье и выживание этого вида, находящегося под угрозой исчезновения.

Карен Шапиро, старший автор исследования и сотрудник Школы ветеринарной медицины, выразила свое удивление: "Наличие генотипа COUG у морских выдр было совершенно неожиданным. Этот штамм никогда ранее не встречался ни у морских выдр, ни в прибрежной среде Калифорнии, ни у других водных млекопитающих или птиц".

Морские выдры подвергаются значительной угрозе заражения токсоплазмой. Четыре выдры, описанные в исследовании, выбросились на мель в периоды сильных дождей в прибрежной зоне, что позволяет предположить, что они могли подвергнуться воздействию яиц Toxoplasma через ливневые стоки. Хотя три выдры были найдены в непосредственной близости друг от друга, неясно, заразились ли они все в одном и том же месте. Потенциальное воздействие этого необычного штамма на людей и других животных пока не известно.

Мелисса Миллер, изучающая инфекции токсоплазмоза у морских выдр уже более 25 лет, выразила свое беспокойство: "Я никогда не видела таких тяжелых поражений или высокого количества паразитов. Мы делимся нашими первыми результатами, чтобы обратить внимание других на это тревожное состояние. Поскольку Toxoplasma может заразить любое теплокровное животное, она потенциально может вызвать заболевание у животных и людей, живущих в одной среде или имеющих общие источники пищи, включая сырые или недожаренные мидии, моллюски, устрицы и крабы".

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