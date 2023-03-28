Небезпечний також для людей. Морські видри загинули від незвичайного штаму паразита

Нещодавно виявлений штам токсоплазмозу, смертельний для морських видр, змусив вчених турбуватися про потенційний вплив на інших морських тварин та здоров'я людини.

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Чотири морські видри, знайдені мертвими в Каліфорнії, за висновком Каліфорнійського департаменту риб і диких тварин та Каліфорнійського університету в Девісі, загинули від рідкісної та важкої форми токсоплазмозу, спричиненого мікроскопічним паразитом Toxoplasma gondii. Вчені попереджають, що цей нещодавно виявлений штам може загрожувати здоров'ю інших морських тварин, а також людей, пише SciTechDaily.

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Перші результати дослідження свідчать про те, що токсоплазмоз є поширеним захворюванням у морських видр, яке може призвести до смерті. Цей незвичайний штам хвороби, мабуть, особливо сильний і здатний спричинити швидку смерть здорових дорослих морських видр.

Оскільки цей рідкісний штам токсоплазми раніше ніколи не зустрічався у водних тварин на узбережжі Каліфорнії, вважається, що він потрапив сюди недавно. Вчені стурбовані тим, що якщо він забруднить довкілля та морський харчовий ланцюг, то може становити небезпеку для здоров'я населення.

Наразі немає повідомлень про зараження людей цим штамом.

Мелісса Міллер, автор відповідного дослідження з Каліфорнійського департаменту риб та дикої природи, заявила: "Оскільки цей паразит може заражати як людей, так і тварин, ми хочемо, щоб про наші результати стало відомо іншим, щоб вони могли швидко виявити будь-які випадки та прийняти необхідні міри. Ми радимо людям бути обережними, якщо вони зустрінуть запалені системні жирові відкладення у морських видр або інших морських тварин».

Незвичайний результат поширеного паразиту

Toxoplasma gondii, паразит, що зазвичай зустрічається у диких і домашніх кішок і виділяється в їх фекаліях, може викликати викидні та неврологічні захворювання, хоча у здорових людей зазвичай не спостерігається жодних симптомів.

Морські видри особливо вразливі до зараження токсоплазмою через їхню близькість до берегової лінії, де вони можуть піддаватися впливу яєць паразитів через стік дощової води, а також через споживання ними морських безхребетних, які можуть накопичувати паразитів.

У чотирьох морських видр, що викинулися на берег у період з 2020 по 2022 рік, спостерігалося сильне запалення жиру в організмі, відоме як стеатит, що є рідкісним явищем для морських видр, заражених токсоплазмозом.

За словами Девінн Сіннотт зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі, одного із співавторів дослідження: "Поява цієї смертельної форми токсоплазми в прибережній Каліфорнії викликає дві проблеми. По-перше, потенційний вплив на здоров'я популяції виду, що знаходиться під загрозою зникнення, друге, вплив на інших тварин, сприйнятливих до інфекції токсоплазмозу.

Після мікроскопічного дослідження тканин було підтверджено, що у смерті всіх чотирьох видр винна токсоплазма. Хоча мозок зазвичай є одним із основних органів, уражених у морських видр зі смертельним токсоплазмозом, висока кількість паразитів була виявлена у всіх органах, крім мозку.

У всіх чотирьох випадках аналіз ДНК виявив рідкісний штам токсоплазмозу під назвою COUG. Цей штам був спочатку виявлений під час спостереження після схожого спалаху серед людей канадських гірських левів у 1995 році, але штам токсоплазмозу, відповідальний за спалах, так і не був ідентифікований. Виявлення COUG у морських видр викликає побоювання за здоров'я та виживання цього виду, що перебуває під загрозою зникнення.

Карен Шапіро, старший автор дослідження та співробітник Школи ветеринарної медицини, висловила своє здивування: "Наявність генотипу COUG у морських видр була зовсім несподіваною. Цей штам ніколи раніше не зустрічався ні у морських видр, ні в прибережному середовищі Каліфорнії, ні в інших водних ссавців або птахів".

Морські видри зазнають значної загрози зараження токсоплазмою. Чотири видри, описані в дослідженні, викинулися на мілину в періоди сильних дощів у прибережній зоні, що дозволяє припустити, що вони могли зазнати впливу яєць Toxoplasma через зливові стоки. Хоча три видри були знайдені в безпосередній близькості один від одного, неясно, чи заразилися вони в одному місці. Потенційна дія цього незвичайного штаму на людей та інших тварин поки не відома.

Мелісса Міллер, яка вивчає інфекції токсоплазмозу у морських видр вже більше 25 років, висловила свій занепокоєння: "Я ніколи не бачила таких тяжких поразок або високої кількості паразитів. Ми ділимося нашими першими результатами, щоб звернути увагу інших на цей тривожний стан. Оскільки Toxoplasma може заразити будь-яку теплокровну тварину, вона потенційно може викликати захворювання у тварин і людей, які живуть в одному середовищі або мають спільні джерела їжі, включаючи сирі або недосмажені мідії, молюски, устриці та краби».

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