Трясти в самолетах будет в три раза сильнее: во всем виноваты изменения климата, вызванные человеком

Хотя турбулентность не совсем приятна, однако это вполне нормальная, а зачастую и неизбежная часть полета. Однако она может стать гораздо хуже из-за изменений климата.

Related video

Турбулентность приводит к изменению скорости и направлению ветра, возникающей на небольшом расстоянии в атмосфере. Когда самолет попадает в эти сильные ветровые потоки, они могут отталкивать или оттягивать его в разные стороны. В большинстве своем коммерческие рейсы пролетают высоко над этими зонами, чтобы избежать частого возникновения турбулентности, но она может случаться на разных высотах, пишет Newsweek.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В 2019 году специалисты из Университета Рединга в Великобритании провели исследования и обнаружили, что вертикальное смещение в воздушных потоках увеличилось на 15 процентов с момента начала наблюдений в 1979 году.

Соавтор исследования Пол Уильямс, профессор атмосферных наук на кафедре метеорологии Университета Рединга, делится: "Мы собрали немало научных доказательств того, что турбулентность растет из-за изменения климата. Невидимая форма турбулентности, которая называется турбулентностью ясного неба, образуется сейчас на 15 процентов сильнее, чем в 1970-х годах. Мы ожидаем дальнейшее усиление этого оползня в ближайшие десятилетия, что, возможно, удвоит или утроит силу турбулентности".

Настолько сильна, что повредила самолет

За последние месяцы известно о нескольких инцидентах, когда сильная турбулентность повлекла за собой повреждения в самолетах. В начале марта из-за этого явления пришлось госпитализировать семерых людей во время полета самолета авиакомпании Lufthansa из Остина, штат Техас, во Франкфурт, Германия. На борту судна тогда находились 184 человека, включая членов экипажа. И хотя он был вынужден сменить направление, однако приземлиться удалось благополучно.

В декабре 2022 года самолет Hawaiian Airlines, следовавший из Феникса, штат Аризона, в Гонолулу, штат Гавайи, попал в сильную турбулентность, в результате которой пострадали 25 человек. На борту находились 278 пассажиров, восемь бортпроводников и два пилота. Турбулентность была столь сильной, что повредила салон самолета.

В 2021 году рейс American Airlines, следовавший во Флориду, нужно было перенаправить в Луизиану после того, как из-за турбулентности пострадали 10 человек на борту.

В 2019 году по меньшей мере 35 человек пострадали после того, как самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Торонто, Канада, в Сиднее, Австралия, попал во внезапную турбулентность. Самолет был вынужден совершить вынужденную посадку в Гонолулу.

И это далеко не все случаи.

Без младенцев "на коленях"

Недавно стюардессы возобновили призывы запретить перевозку "детей на коленях" в самолетах.

На большинстве коммерческих рейсов детям младше двух лет разрешается сидеть на коленях у родителей во время полета. Однако недавние случаи сильной турбулентности вызвали беспокойство Ассоциации бортпроводников (AFA-CWA), ведь такой полет может привести к травмам, если это будет продолжаться.

Сара Нельсон, возглавляющая AFA-CWA, рассказывает: "Недавно мы видели, как самолеты попадали в турбулентность и падали на высоту 1,2 тыс. км за долю секунды. Даже самые заботливые родители не смогут уберечься от перегрузок и удержать своего ребенка. Это просто физически невозможно".

К чему изменение климата

Доподлинно неизвестно, когда ситуация дойдет до крайней точки. Однако ни для кого не секрет, что климатические изменения становятся все хуже с чрезвычайной скоростью.

С 1880 года температура Земли повышалась на 0,14 градуса по Фаренгейту в среднем за десятилетия. Однако с 1981 года темпы потепления вдвое выше — 0,32 градуса по Фаренгейту за этот же период.

Как считают исследователи из Университета Рединга, изменения климата, повлекшие за собой деятельность человека, могут повлиять на появление сильной турбулентности и сделать ее втрое более частой до 2050-2080 годов.

Конечно, доподлинно неизвестно, будет ли от этого возникать больше травм во время полетов. И хотя в последнее время было несколько случаев сильной турбулентности, это еще не означает, что она стала новой нормой или связана с изменением климата.

Уильямс считает: "Наука говорит нам, что изменение климата делает атмосферу более бурной. Однако становятся ли полеты более беспокойными и опасными — это уже другой вопрос, поскольку здесь действуют другие факторы. Прогнозы турбулентности, которые пилоты используют для планирования плавных маршрутов полетов, постоянно совершенствуются, современные самолеты лучше справляются с этим явлением, и, возможно, улучшается соблюдение пассажирами рекомендаций по пристегиванию ремней безопасности. Приведет ли более бурная атмосфера к большему количеству травм, еще предстоит выяснить".

Даже если сильная турбулентность встречается чаще, это не значит, что летать становится более опасным удовольствием. Несмотря на частые случаи, когда люди получают травмы, в призме всех полетов они все еще достаточно редки.

Тодд Лейн, руководитель школы географии, наук о Земле и атмосфере и профессор атмосферных наук в Мельбурнском университете, делится: "Авиаперелеты как таковые безопасны. Столкновения с турбулентностью случаются редко, а травмы — еще реже".

По его словам, более детальные исследования этого явления помогут пилотам планировать более плавные маршруты в будущем. Они располагают все большей информацией для выявления и избежания турбулентности.

А потому, несмотря на изменения турбулентности, ученые уверены, что авиаперелеты в будущем станут безопаснее. Однако соблюдать правила и нормы безопасности во время перелетов, как и не брать детей на колени, очень важно для пассажиров.

Ранее Фокус писал о невероятном коралловом рифе, выросшем на затонувшем корабле времен Второй мировой войны. Ученые считают, что такие искусственные рифовые структуры помогут кораллам не погибнуть из-за стремительных изменений климата.