Трясти в літаках буде втричі сильніше: у всьому винні зміни клімату, спричинені людиною

Хоча турбулентність не зовсім приємна, однак це цілком нормальна, а часто й неминуча, частина польоту. А проте вона може стати набагато гіршою через зміни клімату.

Related video

Турбулентність спричиняє зміна швидкості та напрямку вітру, яка виникає на невеликій відстані в атмосфері. Коли літак потрапляє в ці сильні вітрові потоки, вони можуть відштовхувати або відтягувати його в різні боки. Здебільшого комерційні рейси пролітають високо над цими зонами, щоб уникнути частого виникнення турбулентності, але вона може траплятися на різних висотах, пише Newsweek.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У 2019 році фахівці з Університету Редінга у Великій Британії провели дослідження та виявили, що вертикальний зсув у повітряних потоках збільшився на 15 відсотків з моменту початку спостережень у 1979 році.

Співавтор дослідження Пол Вільямс, професор атмосферних наук на кафедрі метеорології Університету Редінга, ділиться: "Ми зібрали чимало наукових доказів того, що турбулентність зростає через зміну клімату. Невидима форма турбулентності, яка називається турбулентністю ясного неба, утворюється внаслідок зсуву вітру, який через зміну клімату зараз на 15 відсотків сильніший, ніж у 1970-х роках. Ми очікуємо подальше посилення цього зсуву в найближчі десятиліття, що, можливо, подвоїть або потроїть силу турбулентності".

Настільки сильна, що пошкодила літак

За останні місяці відомо про кілька інцидентів, коли сильна турбулентність спричинила пошкодження в літаках. На початку березня через це явище прийшлося госпіталізувати семеро людей під час польоту літака авіакомпанії Lufthansa з Остіна, штат Техас, до Франкфурта, Німеччина. На борту судна тоді перебувало 184 особи, включаючи членів екіпажу. І хоча він був змушений змінити напрямок, однак приземлитися вдалося благополучно.

У грудні 2022 року літак Hawaiian Airlines, що прямував з Фенікса, штат Аризона, до Гонолулу, штат Гаваї, потрапив у сильну турбулентність, внаслідок якої постраждали 25 осіб. На борту перебувало 278 пасажирів, вісім бортпровідників і два пілоти. Турбулентність була настільки сильною, що пошкодила салон літака.

У 2021 році рейс American Airlines, що прямував до Флориди, потрібно було перенаправити до Луїзіани після того, як через турбулентність постраждали 10 людей на борту.

У 2019 році щонайменше 35 людей постраждали після того, як літак авіакомпанії Air Canada, що прямував з Торонто, Канада, до Сіднея, Австралія, потрапив у раптову турбулентність. Літак був змушений здійснити вимушену посадку в Гонолулу.

І це далеко не всі випадки.

Без немовлят "на колінах"

Нещодавно стюардеси поновили заклики заборонити перевезення "дітей на колінах" у літаках.

На більшості комерційних рейсів дітям віком до двох років дозволяється сидіти на колінах у батьків під час польоту. Однак нещодавні випадки сильної турбулентності викликали занепокоєння Асоціації бортпровідників (AFA-CWA), адже такий політ може призвести до травм, якщо це триватиме й надалі.

Сара Нельсон, що очолює AFA-CWA, розповідає: "Недавно ми бачили, як літаки потрапляли в турбулентність і падали на висоту 1,2 тис. км за частку секунди. Навіть найтурботливіші батьки не зможуть вберегтися від перевантажень і втримати свою дитину. Це просто фізично неможливо".

До чого зміна клімату

Достеменно невідомо, коли саме ситуація дійде до крайньої точки. Однак ні для кого не секрет, що кліматичні зміни стають все дедалі гіршими з надзвичайною швидкістю.

З 1880 року температура Землі підвищувалася на 0,14 градуса за Фаренгейтом в середньому за десятиліття. Проте з 1981 року темпи потепління вдвічі вищі — 0,32 градуса за Фаренгейтом за цей же період.

Як вважають дослідники з Університету Редінга, зміни клімату, які спричинила діяльність людини, можуть повпливати на появу сильної турбулентності і зробити її втричі частішою до 2050-2080 років.

Звісно, достеменно невідомо, чи від цього виникатиме більше травм під час польотів. І хоча останнім часом було кілька випадків сильної турбулентності, це ще не означає, що вона вже стала новою нормою або пов'язана зі зміною клімату.

Вільямс вважає: "Наука говорить нам, що зміна клімату робить атмосферу бурхливішою. Однак, чи стають польоти неспокійнішими і небезпечнішими — це вже інше питання, оскільки тут діють інші фактори. Прогнози турбулентності, які пілоти використовують для планування плавних маршрутів польотів, постійно вдосконалюються, сучасні літаки краще справляються з цим явищем, і, можливо, покращується дотримання пасажирами рекомендацій щодо пристібання ременів безпеки. Чи призведе бурхливіша атмосфера до більшої кількості травм, ще належить з'ясувати".

Навіть якщо сильна турбулентність трапляється частіше, це не означає, що літати стає небезпечнішим задоволенням. Попри часті випадки, коли люди отримують травми, в призмі усіх польотів вони все ще доволі рідкісні.

Тодд Лейн, керівник школи географії, наук про Землю та атмосферу і професор атмосферних наук в Мельбурнському університеті, ділиться: "Авіаперельоти як такі безпечні. Зіткнення з турбулентністю трапляються рідко, а травми — ще рідше".

За його словами, детальніші дослідження цього явища допоможуть пілотам планувати плавніші маршрути в майбутньому. Вони мають у своєму розпорядженні дедалі більше інформації для виявлення та уникнення турбулентності.

А тому попри зміни турбулентності, вчені впевнені, що авіаперельоти в майбутньому стануть безпечнішими. Однак дотримувати правил та норм безпеки під час перельотів, як і не брати дітей на коліна, дуже важливо для пасажирів.

Раніше Фокус писав про неймовірний кораловий риф, що виріс на затонулому кораблі часів Другої світової війни. Вчені вважають, що такі штучні рифові структури допоможуть коралам не загинути через стрімкі зміни клімату.