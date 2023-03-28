Украинский разработчик ракет Promin Aerospace получил предварительные заказы на $6,5 млн

Public University of Aberdeen Scotland и частные космические компании заинтересовались в реализации будущих услуг в космической отрасли украинских ученых.

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Первые предзаказы на $6,5 млн получил украинский стартап Promin Aerospace. Подробности 27 марта dev.ua сообщил Михаил Рудоминский, соучредитель и стартапа.

Интерес к услугам украинских специалистов иностранные инвесторы проявляли длительное время. Деятельность украинского стартапа, как отметил Рудоминский, была в поле зрения в конце 2022-го нескольких различных организаций, среди которых частные космические компании и Public University of Aberdeen Scotland.

Команда Promin Aerospace работает над ракетой, которая может оказаться дешевле мировых аналогов в несколько раз. Она не получит стадий при полете, когда отработанный (отгоревший) элемент отделяется и начинает гореть другой. Ракета Promin Aerospace в течение всего полета "сгорает" постепенно. Такой подход экономит значительные средства.

Специалист пояснил, что точная дата, когда именно состоится старт ракеты, пока назвать невозможно. В этом году могут пройти небольшие летные испытания.

Promin Aerospace привлек 500 тысяч долларов в 2021 году. Это произошло в раунде pre-seed от венчурного фонда QPDigital для строительства самой маленькой орбитальной ракеты в истории.

Фокус 2 марта сообщал, что оборонная компания General Atomics представила новую концепцию будущего использования ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian. Соответствующая техника в первый раз вооружит крылатыми ракетами. На авиашоу Avalon продемонстрировали концепт беспилотника MQ-9B – это эволюция известного MQ-9 Reaper, но с большей дальностью полета, автономностью и максимальной грузоподъемностью. Беспилотник, как планируют американские инженеры, получит крылатую ракету JSM. Это общая разработка представителей норвежской Kongsberg и американской Raytheon. Ракета создана на базе ударной ракетной ракеты NSM, которая функционирует и используется для морских платформ. Дальность ракеты составляет не менее 482 км.