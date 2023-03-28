Український розробник ракет Promin Aerospace отримав попередніх замовлень на $6,5 млн

Public University of Aberdeen Scotland і приватні космічні компанії зацікавилися у реалізації майбутніх послуг у космічній галузі українськими вченими.

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Перші передзамовлення на $6,5 млн отримав український стартап Promin Aerospace. Подробиці 27 березня dev.ua повідомив Михайло Рудомінський, співзасновник і СЕО стартапу.

Зацікавленість у послугах українських фахівців іноземні інвестори проявляли тривалий час. Діяльність українського стартапу, як зазначив Рудомінський, були у полі зору наприкінці 2022-го кількох різних організацій, серед яких приватні космічні компанії та Public University of Aberdeen Scotland.

Команда Promin Aerospace працює над ракетою, яка може виявитися дешевшою за світові аналоги у кілька разів. Вона не отримає стадій під час польоту, коли відпрацьований (відгорілий) елемент відокремлюється та починає горіти інший. Ракета Promin Aerospace протягом усього польоту "згоряє" поступово. Такий підхід заощаджує значні кошти.

Фахівець пояснив, що точну дату, коли саме відбудеться старт ракети, наразі назвати неможливо. У цьому році можуть пройти невеликі льотні випробування.

Promin Aerospace залучив 500 тисяч доларів у 2021 році. Це відбулося у раунді pre-seed від венчурного фонду QPDigital для будівництва найменшої орбітальної ракети в історії.

Фокус 2 березня повідомляв, що оборонна компанія General Atomics презентувала нову концепцію майбутнього використання ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian. Відповідна техніка уперше озброїть крилатими ракетами. На авіашоу Avalon продемонстрували концепт безпілотника MQ-9B — це еволюція відомого MQ-9 Reaper, але з більшою дальністю польоту, автономністю й максимальною вантажопідйомністю. Безпілотник, як планують американські інженери, отримає крилату ракету JSM. Це спільна розробка представників норвезької Kongsberg та американської Raytheon. Ракета створена на базі морської ударної ракети NSM, яка функціонує та використовується для морських платформ. Дальність ракети становить не менше 482 км.