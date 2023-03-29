Если покинут Тауэр, то королевство распадется. Вороны – пернатые охранники на страже Лондона

Среди британцев существует поверье, что в случае смерти тауэрских ворон, монархии в Великобритании придет конец.

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Тауэрские вороны — это птицы, живущие в Лондонском Тауэре. Они символизируют долголетие английской монархии. А если вороны покинут Лондонский Тауэр, он рассыплется в прах, и королевство постигнет большая беда, пишет Grunge.

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Крис Скайф, смотритель воронов (Ravenmaster) Лондонского Тауэра, имеет одну-единственную работу: следить за воронами в Лондонском Тауэре.

По его словам, он первым поднимается на башню утром и последним ложится спать. Так, в Лондонском Тауэре — когда-то тюрьме эпохи Тюдоров и месте, где сорвали "пороховой заговор" Гая Фокса — есть свои вороны.

По легенде, которую рассказывают в Исторических королевских дворцах, в башне живут вороны — на самом деле шесть — с тех пор, как в 17-м веке король Карл II получил загадочное предупреждение из какого-то (вероятно птицелюбильного) источника. В королевстве поспешили заявить, что никто не знает, откуда возникла эта легенда, но со всем тем к ней "относятся очень серьезно", и лондонцы, ничего о ней не знающие, могут отрицать это утверждение.

Как бы там ни было, до сих пор вороны, живущие в башне, живут в полном комфорте.

Признак падения королевства

Вороны считаются "охранниками Тауэра", который является не столько башней, сколько раскидистым каменным комплексом со шпилями, башенками, куполами и импозантными стенами. По легенде, вороны выбрали башню своим домом, их не захватывали в плен.

Несколько сотен лет назад астроном и друг короля Джон Фламстид пожаловался на ворон, которые летали перед его телескопом, когда он пытался работать. Король Карл II взял это в известность и намеревался "изгнать" птиц с башни.

Однако кто-то — вероятно, путешественник-незнакомец, произносивший страшные магические предостережения — помахал перед королем зловещей приметой: "Держите этих ворон здесь, или королевство упадет". Этого было достаточно, чтобы убедить монарха. С того времени воронам отведено особое, защищенное место на территории Тауэра.

На самом деле воронов не держат в клетках или что-то вроде них. Они могут свободно прилетать и улетать, но время от времени их "подстригают", как говорят в исторических королевских резиденциях, чтобы поощрить держаться поближе друг к другу.

Они также получают уютный вольер, принудительную диету из "мяса, крови и печенья", а между тем "хозяйничают на четырех разных территориях в стенах Тауэра". Если вы попадете сюда, возможно, вы даже увидите их пернатые силуэты.

Почетное место и миф

Крис Скайф говорит о воронах как о своих друзьях, как о котах или собаках Фото: YouTube/Forces News

Крис Скайф говорит о воронах как о своих друзьях, как о котах или собаках. Он смотрит за всем и следит за тем, чтобы взрослые вороны, по своей природе занимающие территории, не дрались друг с другом за нее.

В 2019 году смотритель с гордостью и радостью рассказывал о первых воронах — четырех птенцах, родившихся на территории Лондонского Тауэра за последние 30 лет.

Сегодня там проживает шесть птиц, а именно Хугин (Hugine), Мунин (Munin), Тор (Thor), Бранвен (Branwen), Гвиллум (Gwyllum) и Болдрик (Baldrick). Свои имена они получили в честь скандинавских мифических героев.

Каждый ворон имеет цветную полосу на одной ноге, чтобы легче его идентифицировать. Однако за плохое поведение их можно "уволить". Для этого издается специальный указ. Например, "Ворона Джорджа" в 1986 году уволили, потому что он атаковал и уничтожал телевизионные антенны.

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