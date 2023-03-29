Якщо покинуть Тауер, то королівство розпадеться. Круки — пернаті охоронці на сторожі Лондона

Серед британців існує повір'я, що у випадку смерті тауерських круків, монархії у Великій Британії прийде кінець.

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Тауерські круки — це птахи, які живуть у Лондонському Тауері. Вони символізують довголіття британської монархії. А якщо ворони покинуть Лондонський Тауер, він розсиплеться на порох, і королівство спіткає велика біда, пише Grunge.

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Кріс Скайф, вороновий майстер (Ravenmaster) Лондонського Тауера, має одну-єдину роботу: стежити за круками в Лондонському Тауері.

За його словами, він першим підіймається на вежу вранці й останнім лягає спати. Так, у Лондонському Тауері — колись в'язниці епохи Тюдорів і місці, де зірвали "порохову змову" Ґая Фокса — є свої круки.

За легендою, яку розповідають в Історичних королівських палацах, у вежі живуть круки — насправді шість — відтоді, як у 17-му столітті король Карл II отримав загадкове попередження з якогось (ймовірно, птахолюбного) джерела. У королівстві поспішили заявити, що ніхто не знає, звідки виникла ця легенда, але з усім тим до неї "ставляться дуже серйозно", і лондонці, які нічого про неї не знають, можуть заперечити це твердження.

Хай там як, до сьогодні ворони, що мешкають у вежі, живуть у повному комфорті.

Прикмета падіння королівства

Круки вважаються "охоронцями Тауера", який є не так вежею, як розлогим кам'яним комплексом зі шпилями, башточками, куполами та імпозантними стінами. За легендою, круки обрали вежу своїм домом, їх не захоплювали в полон.

Кілька сотень років тому астроном і друг короля Джон Фламстид поскаржився на круків, які літали перед його телескопом, коли він намагався працювати. Король Карл II взяв це до відома і мав намір "вигнати" птахів із вежі.

Однак хтось — імовірно, подорожній старець-незнайомець, що виголошував страшні магічні застереження — помахав перед королем зловісною прикметою: "Тримайте цих круків тут, або королівство впаде". Цього було достатньо, щоб переконати монарха. Відтоді воронам відведено особливе, захищене місце на території Тауера.

Насправді круків не тримають у клітках чи щось на кшталт них. Вони можуть вільно прилітати і відлітати, але час від часу їх "підстригають", як кажуть в історичних королівських резиденціях, щоб заохотити триматися ближче один до одного.

Вони також отримують затишний вольєр, примусову дієту з "м'яса, крові та печива", а тим часом "головують на чотирьох різних територіях у стінах Тауера". Якщо ви завітаєте сюди, можливо, ви навіть побачите їхні пернаті силуети.

Почесне місце та міф

Кріс Скайф говорить про круків як про своїх друзів, як от про котів чи собак Фото: YouTube/Forces News

Кріс Скайф говорить про круків як про своїх друзів, як от про котів чи собак. Він дивиться за усім і стежить за тим, щоб дорослі ворони, які за своєю природою займають території, не билися один з одним за неї.

У 2019 році наглядач з гордістю і радістю розповідав про перших круків — чотирьох пташенят, які народилися на території Лондонського Тауера за останні 30 років.

Сьогодні там проживає шестеро птахів, а саме Хугін (Hugine), Мунін (Munin), Тор (Thor), Бранвен (Branwen), Ґвілум (Gwyllum) та Болдрік (Baldrick). Свої імена вони отримали на честь скандинавських міфічних героїв.

Кожен крук має кольорову смугу на одній нозі, щоб легше його ідентифікувати. А проте за погану поведінку їх можна "звільнити". Для цього видається спеціальний указ. Наприклад, "Крука Джорджа" у 1986 році звільнили, бо він атакував і знищував телевізійні антени.

Раніше Фокус розповідав про дуже ексцентричного геолога, який з'їв серце короля. Він першим описав динозаврів.