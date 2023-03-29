Раскрыт новый секрет аспирина. Разрабатывается более безопасная его альтернатива для лечения боли и воспаления

Исследователи сделали революционное открытие относительно противовоспалительных свойств аспирина, которое может привести к разработке более безопасных болеутоляющих средств и даже новых методов лечения рака.

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Аспирин, который используется людьми уже тысячи лет, является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП). Он широко применяется для лечения лихорадки, воспаления и снятия боли. Однако его побочные эффекты, такие как желудочно-кишечные кровотечения, заставили ученых искать альтернативы, которые были бы столь эффективны, но с меньшими рисками. Узнав больше о том, как действует аспирин, исследователи надеются создать аналогичные, но более безопасные методы лечения воспаления и рака. Полученные данные также могут привести к созданию более эффективных профилактических средств для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Gizmodo.

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Исследователи из Техасского университета в Арлингтоне представили новые данные о том, как аспирин работает внутри нашего организма, на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии. По словам автора исследования Субхрангсу Мандала, профессора химии и биохимии, понимание того, как работает аспирин, имеет решающее значение для разработки более безопасных лекарств с меньшим количеством побочных эффектов. Исследование показало, что аспирин ингибирует ферменты, называемые циклооксигеназой (ЦОГ), которые играют важную роль в производстве других химических веществ, вызывающих воспаление. Исследователи обнаружили, что аспирин влияет на этот процесс несколькими способами, включая контроль факторов транскрипции, которые обеспечивают работу цитокинов, замедление распада аминокислоты триптофана и ингибирование производства индоламиновых диоксигеназ (ИДО), особенно ИДО1, во время воспалительного процесса.

По словам Мандала, тот факт, что аспирин ингибирует ЦОГ, предполагает, что между ЦОГ и ИДО1 может существовать связь во время воспаления. Исследователи предполагают, что эта связь может иметь значение для лечения заболеваний, выходящих за рамки тех, которые в настоящее время лечатся аспирином. В действительности некоторые методы иммунотерапии, направленные на усиление реакции иммунной системы на рак, нацелены на ИДО1. Таким образом, в будущем ингибиторы ЦОГ/ИДО1 могут быть разработаны в качестве препаратов для иммунотерапии.

Хотя этот вид фундаментальных исследований крайне важен для разработки лекарств, это только начало. В настоящее время Мандала и его команда пытаются создать в лаборатории небольшие молекулы, способные ингибировать ЦОГ/ИДО1 аналогичным образом. Эти молекулы будут тестироваться в качестве потенциальных противовоспалительных и иммунотерапевтических препаратов.

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