Розкрито новий секрет аспірину. Розробляється безпечніша його альтернатива для лікування болю та запалення

Дослідники зробили революційне відкриття щодо протизапальних властивостей аспірину, яке може призвести до розробки більш безпечних болезаспокійливих засобів і навіть нових методів лікування раку.

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Аспірин, який використовується людьми вже тисячі років, є нестероїдним протизапальним препаратом (НПЗП), що широко застосовується для лікування лихоманки, запалення та зняття болю. Однак його побічні ефекти, такі як шлунково-кишкові кровотечі, змусили вчених шукати альтернативи, які були б настільки ж ефективні, але з меншими ризиками. Дізнавшись більше про те, як діє аспірин, дослідники сподіваються створити аналогічні, але безпечніші методи лікування запалення та раку. Отримані дані також можуть призвести до створення більш ефективних профілактичних засобів для людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань, пише Gizmodo.

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Дослідники з Техаського університету в Арлінгтоні представили нові дані про те, як аспірин працює всередині нашого організму, на щорічних зборах Американського товариства біохімії та молекулярної біології. За словами автора дослідження Субхрангсу Мандала, професора хімії та біохімії, розуміння того, як працює аспірин, має вирішальне значення для розробки безпечніших ліків із меншою кількістю побічних ефектів. Дослідження показало, що аспірин інгібує ферменти, звані циклооксигеназою (ЦОГ), які відіграють важливу роль у виробництві інших хімічних речовин, що викликають запалення. Дослідники виявили, що аспірин впливає на цей процес кількома способами, включно з контролем чинників транскрипції, що забезпечують експресію цитокінів, сповільненням розпаду амінокислоти триптофану та пригніченням виробництва індоламінових діоксигеназ (ІДО), особливо ІДО1, під час запального процесу.

За словами Мандала, той факт, що аспірин інгібує ЦОГ, припускає, що між ЦОГ та ІДО1 може існувати зв'язок під час запалення. Дослідники припускають, що цей зв'язок може мати значення для лікування захворювань, які виходять за межи тих, які наразі лікуються аспірином. Насправді, деякі методи імунотерапії, спрямовані на посилення реакції імунної системи на рак, націлені на ІДО1. Так, у майбутньому інгібітори ЦОГ/ІДО1 можуть бути розроблені як препарати для імунотерапії.

Хоча цей вид фундаментальних досліджень вкрай важливий для розробки ліків, це тільки початок. Наразі Мандала і його команда намагаються створити в лабораторії невеликі молекули, здатні інгібувати ЦОГ/ІДО1 аналогічним чином. Ці молекули будуть тестуватися як потенційні протизапальні та імунотерапевтичні препарати.

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