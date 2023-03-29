Аномалии мозга, связанные с высоким кровяным давлением: первое в мире открытие в области деменции

Ученые обнаружили какие области мозга повреждаются при высоком давлении и как это влияет на риск развития деменции.

Related video

Во всем мире более миллиарда взрослых имеют повышенное кровяное давление – медицинское состояние, представляющее угрозу для различных органов, включая нервную систему. Хотя в более ранних исследованиях была установлена взаимосвязь между гипертонией и повышенным риском снижения когнитивных способностей, причины такого ухудшения психического здоровья оставались неизвестными. Однако недавнее исследование, проведенное международной группой ученых, позволило определить области мозга, наиболее подверженные риску повреждения при нагрузке на сердечно-сосудистую систему, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Матеуша Седлински, медицинского биолога из Медицинского колледжа Ягеллонского университета, их исследование является первым случаем, когда определенные области мозга были потенциально связаны с высоким кровяным давлением и когнитивными нарушениями.

Для определения влияния гипертонии на мозг, которое может привести к деменции, команда использовала сочетание генетических данных и данных визуализации, а также наблюдательный анализ 33 000 записей из Биобанка Великобритании.

Используя этот комплексный подход, ученые смогли определить конкретные области мозга, где длительное высокое кровяное давление может вызвать структурные изменения, приводящие к снижению когнитивных способностей. Более того, они смогли визуализировать эти изменения на снимках мозга.

Томаш Гузик, врач сердечно-сосудистой хирургии, поясняет, что группа ученых предположила, что именно в этих областях высокое кровяное давление влияет на такие когнитивные способности, как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие.

Изучив группу итальянских пациентов с гипертонией, исследователи подтвердили, что выявленные ими области мозга действительно затронуты.

Хотя более ранние исследования связывали общее количество белого вещества в мозге с деменцией, они не учитывали когнитивные функции. Более точный подход, использованный в данном исследовании, показал, что определенные области белого вещества оказывают более значительное влияние на когнитивное здоровье, чем другие. Поэтому измерение общего количества ткани не может достоверно указывать на неврологические нарушения.

Исследовательская группа под руководством Седлински определила девять конкретных областей белого вещества, в которых наблюдаются изменения, связанные с высоким кровяным давлением и ухудшением работы мозга.

Одна из этих областей, известная как путамен, расположенная в основании переднего мозга, играет важную роль в обучении и реакции на стимулы. Другие выявленные области отвечают за исполнительную функцию, принятие решений, эмоциональную регуляцию, а также за пути белого вещества, которые способствуют коммуникации между различными областями мозга.

Кроме того, команда отметила, что структурные изменения были вызваны в первую очередь несоответствием между систолическим давлением (давление в артериях, когда сердце бьется) и диастолическим давлением (давление между ударами). Более высокое систолическое давление и пульсовое давление (разница между систолическим и диастолическим давлением) негативно влияли на снижение когнитивных способностей. И наоборот, более высокое диастолическое артериальное давление оказывало защитный эффект при учете систолического давления.

Это потенциально может объяснить неоднозначные результаты, наблюдавшиеся в предыдущих исследованиях, в которых изучалась связь между артериальным давлением и снижением когнитивных способностей.

Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов в различных демографических группах. Тем не менее, полученные результаты дают перспективное направление для будущих исследований.

"Мы надеемся, что наши результаты помогут нам разработать новые методы лечения когнитивных расстройств у людей с высоким кровяным давлением, – говорит Гузик, – Изучение генов и белков в этих областях мозга может дать представление о том, как высокое кровяное давление влияет на мозг и вызывает когнитивные проблемы. Кроме того, изучая эти конкретные области мозга, мы сможем предсказывать людей, подверженных большему риску развития потери памяти и слабоумия при высоком кровяном давлении".

"Такой подход может способствовать развитию точной медицины, позволяя нам направлять более интенсивные методы лечения для предотвращения начала когнитивных нарушений у людей, подверженных наибольшему риску", – подытожил он.

Ранее Фокус писал о том, что образование не спасает от деменции. Ученые проанализировали исследования и обнаружили, что изучение чего-то нового не имеет такого выраженного эффекта.