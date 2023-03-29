Аномалії мозку, пов'язані з високим кров'яним тиском: перше у світі відкриття в галузі деменції

Вчені виявили, які ділянки мозку пошкоджуються при високому тиску і як це впливає на ризик розвитку деменції.

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У всьому світі понад мільярд дорослих мають підвищений кров'яний тиск — медичний стан, що становить загрозу для різних органів, включно з нервовою системою. Хоча в більш ранніх дослідженнях було встановлено взаємозв'язок між гіпертонією і підвищеним ризиком зниження когнітивних здібностей, причини такого погіршення психічного здоров'я залишалися невідомими. Однак нещодавнє дослідження, проведене міжнародною групою вчених, дало змогу визначити ділянки мозку, які найбільше схильні до ризику ушкодження при навантаженні на серцево-судинну систему, пише Science Alert.

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За словами Матеуша Седлінскі, медичного біолога з Медичного коледжу Ягеллонського університету, їхнє дослідження є першим випадком, коли певні ділянки мозку були потенційно пов'язані з високим кров'яним тиском і когнітивними порушеннями.

Для визначення впливу гіпертонії на мозок, що може призвести до деменції, команда використала поєднання генетичних даних і даних візуалізації, а також спостережний аналіз 33 000 записів з Біобанку Великої Британії.

Використовуючи цей комплексний підхід, вчені змогли визначити конкретні ділянки мозку, де тривалий високий кров'яний тиск може викликати структурні зміни, що призводять до зниження когнітивних здібностей. Ба більше, вони змогли візуалізувати ці зміни на знімках мозку.

Томаш Гузік, лікар серцево-судинної хірургії, пояснює, що група вчених припустила, що саме в цих ділянках високий кров'яний тиск впливає на такі когнітивні здібності, як втрата пам'яті, розумові здібності та недоумство.

Вивчивши групу італійських пацієнтів із гіпертонією, дослідники підтвердили, що виявлені ними ділянки мозку дійсно порушені.

Хоча більш ранні дослідження пов'язували загальну кількість білої речовини в мозку з деменцією, вони не враховували когнітивні функції. Точніший підхід, використаний у цьому дослідженні, показав, що певні ділянки білої речовини чинять значніший вплив на когнітивне здоров'я, ніж інші. Тому вимірювання загальної кількості тканини не може достовірно вказувати на неврологічні порушення.

Дослідницька група під керівництвом Седлінскі визначила дев'ять конкретних ділянок білої речовини, в яких спостерігаються зміни, пов'язані з високим кров'яним тиском і погіршенням роботи мозку.

Одна з цих ділянок, відома як путамен, розташована в основі переднього мозку, відіграє важливу роль у навчанні та реакції на стимули. Інші виявлені області відповідають за виконавчу функцію, ухвалення рішень, емоційну регуляцію, а також тракти білої речовини, які сприяють комунікації між різними областями мозку.

Крім того, команда зазначила, що структурні зміни були спричинені насамперед невідповідністю між систолічним тиском (тиск в артеріях, коли серце б'ється) і діастолічним тиском (тиск між ударами). Більш високий систолічний тиск та пульсовий тиск (різниця між систолічним та діастолічним тиском) негативно впливали на зниження когнітивних здібностей. І навпаки, вищий діастолічний артеріальний тиск справляв захисний ефект при врахуванні систолічного тиску.

Це потенційно може пояснити неоднозначні результати, що спостерігалися в попередніх дослідженнях, у яких вивчали зв'язок між артеріальним тиском та зниженням когнітивних здібностей.

Необхідні подальші дослідження для підтвердження цих результатів у різних демографічних групах. Проте, отримані результати дають перспективний напрямок для майбутніх досліджень.

"Ми сподіваємося, що наші результати допоможуть нам розробити нові методи лікування когнітивних розладів у людей з високим кров'яним тиском, — каже Гузік, — Вивчення генів та білків у цих ділянках мозку може дати уявлення про те, як високий кров'яний тиск впливає на мозок та викликає когнітивні проблеми. Крім того, вивчаючи ці конкретні ділянки мозку, ми зможемо передбачати людей, схильних до більшого ризику розвитку втрати пам'яті та недоумства за високого кров'яного тиску".

"Такий підхід може сприяти розвитку точної медицини, даючи нам змогу спрямовувати інтенсивніші методи лікування для запобігання початку когнітивних порушень у людей, схильних до найбільшого ризику", — підсумував він.

Раніше Фокус писав про те, що освіта не рятує від деменції. Вчені проаналізували дослідження та виявили, що вивчення чогось нового не має такого вираженого ефекту.