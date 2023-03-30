Уникальный древнекитайский способ постройки. Археологи обнаружили доказательства наслоения эпох

История руин Шанцю, где и обнаружили находку, насчитывает около 3 тыс. лет, в течение которых слой за слоем накапливались следы разных эпох.

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Во время раскопок археологи обнаружили шесть гробниц в руинах города, датируемого 770 — 476 гг. до н. э. Ученые считают, что это доказательство так называемого "города над городом" древнекитайского способа строительства, сообщают Global Times.

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Во время раскопок в провинции Хэнань в центральном Китае археологи обнаружили шесть гробниц, принадлежащих к временам династии Тан (618 — 907 гг. н. э.). Открытие было сделано в руинах города, датируемого 770 — 476 гг. до н. э., что является доказательством китайского "города над городом" — уникального древнего китайского способа строительства.

В одной из обнаруженных в округе Шанцю гробниц исследователи обнаружили кирпичи с эпитафиями, на которых указано имя, место рождения и дата смерти похороненного человека.

Согласно надписи, гробница датируется 753 годом нашей эры и расположена на стыках древней городской стены королевства Сун и городской стены королевства Суйян.

"Это означает, что после города Королевства Сун группа людей, живших во времена династии Тан, поселилась и построила новый город на основе руин старой городской стены", — отметил в интервью Юэ Хунбинь, научный сотрудник Института археологии Китайской академии социальных наук, а также директор Института культурных реликвий и археологии Шанцю.

Также археологи обнаружили медные монеты, бронзовые зеркала, терракотовые горшки и декоративные раковины моллюсков.

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