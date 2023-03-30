Унікальний давньокитайський спосіб будівництва. Археологи виявили докази нашарування епох

Історія руїн округу Шанцю, де і виявили знахідку, налічує близько 3 тис. років, впродовж яких шар за шаром накопичувалися сліди різних епох.

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Під час розкопок археологи виявили шість гробниць в руїнах міста, яке датується 770 — 476 рр. до н. е. Вчені вважають, що це доказ так званого "міста над містом" давньокитайського способу будівництва, повідомляють Global Times.

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Під час розкопок у провінції Хенань в центральному Китаї археологи виявили шість гробниць, які належать до часів династії Тан (618 — 907 рр. н. е.). Відкриття було зроблено в руїнах міста, яке датується 770 — 476 рр. до н. е., що є доказом китайського "міста над містом" — унікального древнього китайського способу будівництва.

В одній з виявлених в окрузі Шанцю гробниць дослідники знайшли цеглини з епітафіями, на яких вказано особу, місце народження та дату смерті похованої людини.

Згідно з написом, гробниця датується 753 роком нашої ери та розміщена на стиках стародавньої міської стіни королівства Сун та міської стіни королівства Суйян.

"Це означає, що після міста Королівства Сун група людей, які жили в часи династії Тан, оселилася і побудувала нове місто на основі руїн старої міської стіни", — зазначив в інтерв'ю Юе Хунбінь, науковий співробітник Інституту археології Китайської академії соціальних наук, а також директор Інституту культурних реліквій і археології Шанцю.

Також археологи виявили мідні монети, бронзові дзеркала, теракотові горщики та декоративні раковини молюсків.

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