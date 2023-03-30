Зловещее место. Тысячи моллюсков умирают на пляже, где два года назад массово погибли ракообразные

Менее двух лет прошло с того дня, как на пляже в Северном Йоркшире произошло "апокалиптическое" вымирание, и теперь история повторяется.

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В 2021 году на пляже в городке Солтберн-бай-те-Си (Солтберн), который находится в Северном Йоркшире (Великобритания), посетители наблюдали за массовой гибелью ракообразных. Тогда весь пляж буквально был усеян тысячами мертвых омаров и крабов. Сегодня история повторилась, но на этот раз массово погибли моллюски, пишет Daily Mail.

Посетителей побережья встретило удручающее зрелище: весь пляж был усеян тысячами мидий, морских звезд, крабов и остроконечных моллюсков, которые либо корчились, умирая, либо не подавали признаков жизни. Ситуация становится еще более зловещей, если вспомнить о том, что менее двух лет назад посетители уже наблюдали за гибелью тысяч крабов и омаров на этом самом месте.

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Местный Департамент окружающей среды (Defra) уже обвинил в массовом вымирании болезнь, ранее неизвестную науке. Однако окончательная причина столько зловещего вымирания все еще не ясна — ученые предполагают, что причиной гибели морских обитателей могло стать как цветение водорослей, так и утечка промышленного загрязнителя пиридина.

Отметим, что в Агентстве по охране окружающей среды заявили, что им еще не известно о массовой гибели моллюсков в Солтберне. Однако представитель организации отметил, что подобная ситуация является вполне "нормальной" в это время года. Кроме того, причиной массовой гибели моллюсков также могут стать приливы и недавняя штормовая погода.

Тісячи мертвіх моллюсков на пляже в Солтберне

По словам 58-летнего владельца пляжных домиков на набережной Стюарта Маршалла, на побережье его застало весьма удручающее зрелище — повсюду мертвые морские звезды, моллюски, устрицы и крабы. Кроме того, мужчина рассказал, что прилив также вынес на берег загадочное месторождение черного мусора, которого ранее здесь не наблюдалось.

Некоторые местные жители предположили, что "черный мусор" на самом деле является морским углем, однако Маршалл полагает, что это не так. За все 8 лет, которые он управляет домиками, такого количество мусора здесь не наблюдалось, порой на пляж действительно выносит кусочки угля, но они не похожи на то, что обнаружили сегодня.

Мужчина также отмечает, что маловероятным кажется то, что моллюсков убило "бушующее море", так как в последнее время вода была спокойной.

Отметим, что после массового вымирания 2021 года, которое затронуло пляжи Дарема и Йоркшира, местные власти открыли сразу несколько расследований гибели ракообразных. Увы, причины массовой гибели омаров и крабов до сих пор вызывают споры среди ученых. Одной из вероятных причин считается массовое цветение водорослей, хотя также возможной причиной называют и утечку загрязнителя, который мог отравить обитателей моря. Кроме того, одной из вероятных причин называют сейсмические исследования, которые включают взрывы морского дна из пневматических пушек и измерение эхосигналов в поисках морских запасов нефти и газа.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили связь между онлайн-покупками и массовой гибелью китов.