Зловісне місце. Тисячі молюсків помирають на пляжі, де два роки тому масово загинули ракоподібні

Менш ніж два роки минуло з того дня, як на пляжі в Північному Йоркширі відбулося "апокаліптичне" вимирання, і тепер історія повторюється.

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У 2021 році на пляжі в містечку Солтберн-бай-зе-Сі (Солтберн), яке розташоване в Північному Йоркширі (Великобританія), відвідувачі спостерігали за масовою загибеллю ракоподібних. Тоді весь пляж буквально був усіяний тисячами мертвих омарів і крабів. Сьогодні історія повторилася, але цього разу масово загинули молюски, пише Daily Mail.

Відвідувачів узбережжя зустріло гнітюче видовище: весь пляж був усіяний тисячами мідій, морських зірок, крабів і загострених молюсків, які або корчилися, вмираючи, або не подавали ознак життя. Ситуація стає ще зловіснішою, якщо згадати, що менш як два роки тому відвідувачі вже спостерігали за загибеллю тисяч крабів і омарів на цьому самому місці.

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Місцевий Департамент довкілля (Defra) вже звинуватив у масовому вимиранні хворобу, яка ще невідома науці. Однак остаточна причина такого зловісного вимирання все ще не зрозуміла — вчені припускають, що причиною загибелі морських мешканців могло стати як цвітіння водоростей, так і витік промислового забруднювача піридину.

Зазначимо, що в Агентстві з охорони навколишнього середовища наголосили, що їм ще не відомо про масову загибель молюсків у Солтберні. Проте представник організації зазначив, що подібна ситуація є цілком "нормальною" в цю пору року. Крім того, причиною масової загибелі молюсків також можуть стати припливи та нещодавня штормова погода.

Тисячі мертвих молюсків на пляжі в Солтберні

За словами 58-річного власника пляжних будиночків на місцевій набережній Стюарта Маршалла, на узбережжі його застало вельми гнітюче видовище — скрізь мертві морські зірки, молюски, устриці та краби. Крім того, чоловік розповів, що приплив також виніс на берег загадкове родовище чорного сміття, якого раніше тут не помічали.

Деякі місцеві жителі припустили, що "чорне сміття" насправді є морським вугіллям, проте Маршалл вважає, що це не так. За всі 8 років, які він керує будиночками, такої кількості сміття тут не спостерігалося, часом на пляж справді виносить шматочки вугілля, але вони не схожі на те, що виявили сьогодні.

Чоловік також зазначає, що малоймовірним здається й те, що молюсків вбило "бурхливе море", оскільки останнім часом вода була спокійною.

Зазначимо, що після масового вимирання 2021 року, яке торкнулося пляжів Дарема та Йоркширу, місцева влада відкрила кілька розслідувань загибелі ракоподібних. На жаль, причини масової загибелі омарів і крабів досі викликають суперечки серед науковців. Однією з можливих причин вважається масове цвітіння водоростей, хоча можливою причиною також називають і витік забруднювача, який міг отруїти жителів моря. Крім того, однією з імовірних причин називають сейсмічні дослідження, які включають підриви морського дна пневматичними гарматами та вимір ехосигналів у пошуках морських запасів нафти й газу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між онлайн-покупками та масовою загибеллю китів.