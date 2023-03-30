Гиганты и микробы правят миром. Ученые выяснили, организмы каких размеров доминируют на Земле

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении биомассы планеты и размерах тел земных организмов.

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Жизнь на Земле может существовать во всех формах и размерах, однако ученые решили проверить какие именно из них преобладают среди земных организмов. Нам могло бы показаться, что комары, мухи и муравьи должны управлять миром, однако на деле оказалось, что это вовсе не так, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Школы окружающей среды и биологических наук Рутгерса (SEBS) сосредоточились на изучении размеров тела всех земных организмов. Результаты их исследования свидетельствуют о том, что биомасса планеты сосредоточена в организмах, находящихся по разные стороны — на обоих концах спектра размеров.

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По словам автора исследования, доцента кафедры экологии, эволюции и природных ресурсов Малин Пински, они с коллегами пришли к заключению, что жизнь на Земле "упакована" преимущественно в самые большие и самые крохотные размеры. Как бы нам не казалось, что большую часть биомассы планеты составляют насекомые, это вовсе не так. На самом деле ученые обнаружили, что в нашем мире доминируют деревья и микробы — молчаливые партнеры, которые перерабатывают питательные вещества и наполняют воздух вокруг нас.

Исследователям потребовалось 5 лет на сбор и анализ данных о размере и биомассе каждого живого организма на планете. Посчитали всех — от крошечных одноклеточных организмов (архей и бактерий) до самых крупных (китов и секвойи). Ученые натолкнулись на одну любопытную закономерность между крупными и мелкими организмами, которая сохраняется для всех видов, однако более выражена у наземных организмов, а не морских.

По словам ведущего автора исследования Идена Теква, самые большие размеры тела встречаются у нескольких групп видов, и все их максимальные размеры тела, на самом деле, находятся в относительно узком диапазоне. Ученые обнаружили, что травы, деревья, подземные грибы, мангровые заросли, кораллы, морские млекопитающие и рыбы на самом деле имеют одинаковые максимальные размеры тела. Исследователи полагают, что это означает, что существует некий максимальный универсальный предел, и он ограничивается экологическими, эволюционными и биофизическими показателями.

Исследователи полагают, что полученные ими результаты открывают дверь к лучшему пониманию элементарных жизненных процессов. Кроме того, они обнаружили, что человечество, как вид, также принадлежит к размерному диапазону, который включает в себя наибольшую биомассу.

Пински отмечает, что размер тела организма играет важную роль во множестве процессов, от скорости метаболизма до рождаемости и времени поколения, а потому ученые считают, что нам просто необходима подобная каталогизация, которая может стать первым шагом к пониманию окружающего мира.

Ранее Фокус писал о том, что ученые подсчитали, сколько весят все дикие млекопитающие на Земле.