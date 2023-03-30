Гіганти й мікроби правлять світом. Учені з'ясували, яких розмірів організми домінують на Землі

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні біомаси планети й розмірів тіл земних організмів.

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Життя на Землі може існувати в усіх формах і розмірах, проте вчені вирішили перевірити, які саме з них переважають серед земних організмів. Нам могло б здатися, що комарі, мухи та мурахи повинні керувати світом, проте виявилося, що це зовсім не так, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені зі Школи довкілля та біологічних наук Рутгерса (SEBS) зосередилися на вивченні розмірів тіла всіх земних організмів. Результати дослідження свідчать, що біомаса планети зосереджена в організмах, що перебувають по різні боки, тобто по обидва кінці спектра розмірів.

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За словами автора дослідження, доцента кафедри екології, еволюції та природних ресурсів Малін Пінскі, вони з колегами дійшли висновку, що життя на Землі "упаковано" переважно в найбільші та найменші розміри. Як би нам не здавалося, що більшість біомаси планети складають комахи, це зовсім не так. Насправді вчені виявили, що в нашому світі домінують дерева та мікроби — мовчазні партнери, які переробляють поживні речовини та наповнюють повітря навколо нас.

Дослідникам знадобилося 5 років на збір і аналіз даних про розмір і біомасу кожного живого організму на планеті. Порахували всіх — від крихітних одноклітинних організмів (архей і бактерій) до найбільших (китів і секвой). Учені натрапили на одну цікаву закономірність між великими та дрібними організмами, яка зберігається для всіх видів, проте більш виражена в наземних організмів, а не морських.

За словами провідного автора дослідження Ідена Теква, найбільші розміри тіла зустрічаються в кількох груп видів, і всі їхні максимальні розміри тіла перебувають у відносно вузькому діапазоні. Вчені виявили, що трави, дерева, підземні гриби, мангрові зарості, корали, морські ссавці та риби насправді мають однакові максимальні розміри тіла. Дослідники вважають, що це доводить, що існує певна максимальна універсальна межа, і вона обмежується екологічними, еволюційними та біофізичними показниками.

Дослідники вважають, що отримані ними результати відчиняють двері для кращого розуміння елементарних життєвих процесів. Крім того, вони виявили, що людство як вид також належить до розмірного діапазону, який включає найбільшу біомасу.

Пінскі зазначає, що розмір тіла організму відіграє важливу роль у багатьох процесах, від швидкості метаболізму до народжуваності й часу покоління, а тому вчені вважають, що нам просто необхідна подібна каталогізація, яка може стати першим кроком до розуміння навколишнього світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені підрахували, скільки важать усі дикі ссавці на Землі.