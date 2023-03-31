При переливании крови важен гендер: медики высмеяли заявление автора Гарри Поттера

Джоан Роулинг предположила, что переливание крови от доноров противоположного пола может привести к худшим результатам и увеличению смертности.

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Несколько ученых и представителей медицинского сообщества раскритиковали писательницу Дж. К. Роулинг за недавний твит, в котором она предположила, что переливание крови от доноров противоположного пола может привести к ухудшению состояния и повышению смертности. Роулинг утверждала, что узнала об этом во время работы над своей последней детективной книгой, ссылаясь на прочитанное исследование, пишет IFL Science.

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Однако эксперты в этой области указали на недостатки как самого исследования, так и его интерпретации Роулинг. Само исследование имеет ограниченный масштаб и посвящено переливанию крови пациентам отделения интенсивной терапии в двух центрах в Нидерландах. Кроме того, результаты исследования противоречат другим исследованиям, согласно которым пол донора не влияет на выживаемость пациентов.

В целом, хотя твит Роулинг вызвал споры, доказательства ее утверждений не являются убедительными и оспариваются экспертами в медицинском сообществе.

Группа авторов исследования признает, что обобщение его результатов может быть ограниченным из-за исключения многих пациентов, получавших кровь обоих полов, и того факта, что исследование проводилось только в двух центрах в Нидерландах. В результате они рекомендуют провести будущие исследования в других местах и странах для подтверждения своих выводов.

Доктор Генри Вуд из Медицинской школы Университета Лидса и доктор Сьюзи Мортон, консультант по гематологии в больнице Королевы Елизаветы в Бирмингеме, отреагировали на исследование, отметив ряд проблем с выводами авторов. Они отмечают, что авторы не включили в свой анализ данные, свидетельствующие о более высокой смертности среди пациентов отделений интенсивной терапии мужского пола, и выбрали доноров-женщин в качестве референтной группы, основываясь на лучших результатах, среди прочих проблем.

В целом, эксперты подчеркивают, что доказательства, представленные в исследовании, недостаточно убедительны, чтобы руководствоваться ими при лечении пациентов, и что необходимы дальнейшие исследования.

Пара экспертов утверждает, что выбор референтной группы после проведения анализа не является обоснованным методологическим подходом, и неудивительно, что ассоциация была обнаружена только в одной из шести возможных пар. Они утверждают, что приведенное отношение шансов 2,43 для повышенной смертности в отделении интенсивной терапии у мужчин по сравнению с женщинами, получавшими донорские эритроциты от женщин, вводит в заблуждение, учитывая ограничения исследования.

Более того, они указывают на более крупные исследования, которые противоречат выводам текущего исследования, включая одно исследование с участием 93 726 реципиентов и другое с участием 968 264 реципиентов, которые не выявили никакой связи между выживаемостью и полом донора. Кроме того, анализ трех крупных когорт в Скандинавии и США, включающих в общей сложности 1 047 382 пациента, не выявил никакой связи между смертностью и полом донора/реципиента.

Стоит отметить, что группа крови – не единственная характеристика, которую учитывают врачи при выборе крови для пациентов. В некоторых ситуациях кровь от доноров-мужчин может быть предпочтительнее из-за ее иных характеристик. Например, мужская кровь может содержать меньше антител против красных и белых кровяных телец, что делает ее более пригодной для извлечения тромбоцитов при лечении раковых больных. Поэтому центры сдачи крови часто обращаются к донорам-мужчинам, чтобы обеспечить достаточное количество крови всех групп.

По словам одного из ученых, мужская кровь лучше подходит для остановки кровотечения после травмы или операции.

Если вы беременны, ваш организм может вырабатывать новые антитела в ответ на кровь плода, что может затруднить подбор вашей крови для нуждающихся в ней реципиентов. Однако исследование, изучившее более 1 миллиона переливаний, показало, что беременность доноров эритроцитов не влияет на смертность реципиентов.

Ранее Фокус писал о новом открытии, согласно которому люди с определенной группой крови более подвержены риску раннего инсульта, чем остальные. Исследователи изучали хромосомы дабы найти такую связь.