У разі переливання крові важливий гендер: медики висміяли заяву авторки Гаррі Поттера

Джоан Роулінг припустила, що переливання крові від донорів протилежної статі може призвести до гірших результатів і збільшення смертності.

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Кілька вчених і представників медичної спільноти розкритикували письменницю Дж. К. Роулінг за нещодавній твіт, у якому вона припустила, що переливання крові від донорів протилежної статі може призвести до погіршення стану та підвищення смертності. Роулінг стверджувала, що дізналася про це під час роботи над своєю останньою детективною книгою, посилаючись на прочитане дослідження, пише IFL Science.

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Однак експерти в цій галузі вказали на недоліки як самого дослідження, так і його інтерпретації Роулінг. Саме дослідження має обмежений масштаб і присвячене переливанню крові пацієнтам відділення інтенсивної терапії у двох центрах в Нідерландах. Крім того, результати дослідження суперечать іншим дослідженням, згідно з якими стать донора не впливає на виживання пацієнтів.

Загалом, хоча твіт Роулінг викликав суперечки, докази її тверджень не є переконливими й оскаржуються експертами в медичній спільноті.

Група авторів дослідження визнає, що узагальнення його результатів може бути обмеженим через виключення багатьох пацієнтів, які отримували кров обох статей, і того факту, що дослідження проводили тільки у двох центрах у Нідерландах. У результаті вони рекомендують провести майбутні дослідження в інших місцях і країнах для підтвердження своїх висновків.

Доктор Генрі Вуд із Медичної школи Університету Лідса й докторка Сьюзі Мортон, консультантка з гематології в лікарні Королеви Єлизавети в Бірмінгемі, відреагували на дослідження, зазначивши про низку проблем з висновками авторів. Вони зазначають, що автори не включили до свого аналізу дані, які свідчать про вищу смертність серед пацієнтів відділень інтенсивної терапії чоловічої статі, й обрали донорів-жінок як референтну групу, ґрунтуючись на кращих результатах, серед інших проблем.

Загалом, експерти підкреслюють, що докази, представлені в дослідженні, недостатньо переконливі, щоб керуватися ними під час лікування пацієнтів, і що необхідні подальші дослідження.

Пара експертів стверджує, що вибір референтної групи після проведення аналізу не є обґрунтованим методологічним підходом, і не дивно, що асоціацію було виявлено тільки в одній із шести можливих пар. Вони стверджують, що наведене відношення шансів 2,43 для підвищеної смертності у відділенні інтенсивної терапії в чоловіків порівняно з жінками, які отримували донорські еритроцити від жінок, вводить в оману, враховуючи обмеження дослідження.

Ба більше, вони вказують на більші дослідження, які суперечать висновкам поточного дослідження, включно з одним дослідженням за участю 93 726 реципієнтів та іншим за участю 968 264 реципієнтів, які не виявили жодного зв'язку між виживанням і статтю донора. Крім того, аналіз трьох великих когорт у Скандинавії та США, що включають загалом 1 047 382 пацієнти, не виявив жодного зв'язку між смертністю і статтю донора/реципієнта.

Варто зазначити, що група крові — не єдина характеристика, на яку зважають лікарі під час вибору крові для пацієнтів. У деяких ситуаціях кров від донорів-чоловіків може бути кращою через її інші характеристики. Наприклад, чоловіча кров може містити менше антитіл проти червоних і білих кров'яних тілець, що робить її придатнішою для вилучення тромбоцитів під час лікування ракових хворих. Тому центри здачі крові часто звертаються до донорів-чоловіків, щоб забезпечити достатню кількість крові всіх груп.

За словами одного з учених, чоловіча кров краще підходить для зупинки кровотечі після травми або операції.

Якщо ви вагітні, ваш організм може виробляти нові антитіла у відповідь на кров плода, що може ускладнити підбір вашої крові для реципієнтів, які її потребують. Однак дослідження, яке вивчило понад 1 мільйон переливань, показало, що вагітність донорів еритроцитів не впливає на смертність реципієнтів.

Раніше Фокус писав про нове відкриття, згідно з яким люди з певною групою крові більш схильні до ризику раннього інсульту, ніж інші. Дослідники вивчали хромосоми, щоб визначити такий зв'язок.