Откуда пришли и куда исчезли: ученые пытаются выяснить судьбу древней цивилизации суахили

Несмотря на важную роль суахили в торговле между Африкой и всем остальным миром, значение этого народа долгое время уменьшалось. Однако новое исследование проливает свет на происхождение суахили.

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Чапуруха Кусимба, профессор антропологии в Университете Южной Флориды, посвятил 40 лет своей жизни изучению родословной тех, кто построил цивилизацию суахили. Она преуспевала на побережье Восточной Африки еще в 7 веке. Его исследование охватывало завоевание доверия народа суахили и получение их разрешения на раскопки и изучение древней ДНК из могил вдоль побережья суахили, сообщают SciTechDaily.

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Исследование антрополога изучает ДНК 80 человек, живших около 800 лет назад. Кусимба потратил десятки лет, чтобы завоевать доверие народа суахили и получить разрешение на раскопки кладбища.

Вместе с Гарвардскими генетиками Дэвидом Райхом и Эстер Бриэл, а также авторами-корреспондентами Джеффом Флейшером из Университета Райса и Стефани Винн-Джонс из Университета Йорка, Кусимба обнаружил закономерность, согласно которой предки суахили по мужской линии походят из Азии, в то же время из женской линии — из Африки.

По мнению ученых, африканские женщины оказали значительное влияние на формирование культуры суахили, что сделало их основными носителями экономической и социальной власти. Такой вывод опирается на то, что потомки говорили на африканском языке, а не на азиатском.

Кусимба потратил десятки лет, чтобы завоевать доверие народа суахили и получить от них разрешение на раскопки кладбища Фото: Chapurukha Kusimba, University of South Florida

Выводы Кусимбы подвергают сомнению и осложняют многовековые нарративы, предполагающие, что более богатые суахили не имели реальных связей предков с Азией, а лишь утверждали, что они были, чтобы получить более высокий социальный статус и культурное родство.

"Это исследование было делом моей жизни — это путешествие, чтобы восстановить прошлое суахили и вернуть им законное гражданство, — сказал Кусимба. — Полученные выводы обнаруживают африканский вклад и действительно африканскую принадлежность суахили, не маргинализируя связь между Персией и Индией".

Успешное сотрудничество антропологов и генетиков во время проекта открыло новые пути изучения наследия других групп людей, которые основывали древние города и цивилизации. Результаты исследования могут внести ясность в длительные споры среди ученых относительно того, является ли древнеегипетская цивилизация африканской по происхождению.

Кусимба планирует продолжить исследование цивилизации суахили, чтобы собрать больше ДНК и создать более широкую выборку для лучшего анализа более социально-экономического разнообразного населения. Работа его жизни направлена на то, чтобы принести мир и вернуть гордость миллионам людей, которые сегодня идентифицируют себя как суахили и которых лишали их наследия на протяжении веков из-за ложных нарративов.

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