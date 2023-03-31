Звідки прийшли та куди зникли: вчені намагаються з'ясувати долю древньої цивілізації суахілі

Попри важливу роль суахілі в торгівлі між Африкою та рештою світу, значення цього народу довгий час применшувалося. Однак нове дослідження проливає світло на походження суахілі.

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Чапуруха Кусімба, професор антропології в Університеті Південної Флориди, присвятив 40 років свого життя вивченню родоводу тих, хто побудував цивілізацію суахілі. Вона процвітала на узбережжі Східної Африки ще в 7 столітті. Його дослідження охоплювало завоювання довіри народу суахілі та отримання їхнього дозволу на розкопки й вивчення стародавньої ДНК з могил уздовж узбережжя суахілі, повідомляють SciTechDaily.

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Дослідження антрополога вивчає ДНК 80 людей, які жили близько 800 років тому. Кусімба витратив десятки років, щоб завоювати довіру народу суахілі та отримати від них дозвіл на розкопки кладовища.

Разом з Гарвардськими генетиками Девідом Райхом та Естер Бріел, а також авторами-кореспондентами Джеффом Флейшером з Університету Райса та Стефані Вінн-Джонс з Університету Йорка, Кусімба виявив закономірність, згідно з якою предки суахілі по чоловічій лінії походять з Азії, тоді як предки по жіночій лінії — з Африки.

На думку вчених, африканські жінки мали значний вплив на формування культури суахілі, що зробило їх основними носіями економічної та соціальної влади. Такий висновок спирається на те, що нащадки розмовляли африканською мовою, а не азійською.

Кусімба витратив десятки років, щоб завоювати довіру народу суахілі та отримати від них дозвіл на розкопки кладовища Фото: Chapurukha Kusimba, University of South Florida

Висновки Кусімби ставлять під сумнів й ускладнюють багатовікові наративи, які припускають, що багатші суахілі не мали реальних зв'язків предків з Азією, а лише стверджували, що вони були, щоб отримати вищий соціальний статус і культурну спорідненість.

"Це дослідження було справою мого життя — ця подорож, щоб відновити минуле суахілі та повернути їм законне громадянство, — сказав Кусімба. — Отримані висновки виявляють африканський внесок і, справді, африканську приналежність суахілі, не маргіналізуючи зв’язок між Персією та Індією".

Успішна співпраця антропологів і генетиків під час проєкту відкрила нові шляхи для вивчення спадщини інших груп людей, які засновували стародавні міста і цивілізації. Результати дослідження можуть внести ясність у тривалі суперечки серед науковців щодо того, чи є давньоєгипетська цивілізація африканською за походженням.

Кусімба планує продовжити дослідження цивілізації суахілі, щоб зібрати більше ДНК і створити ширшу вибірку для кращого аналізу соціально-економічнішого різноманітного населення. Робота його життя спрямована на те, щоб принести мир і повернути гордість мільйонам людей, які сьогодні ідентифікують себе як суахілі і яких позбавляли їхньої спадщини протягом століть через неправдиві наративи.

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