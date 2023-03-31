Революция диагностики диабета. Исследователи создали ГлюкоСкрин, проверяющий кровь с помощью смартфона

Простой и доступный способ скрининга с помощью смартфонов может потенциально спасти многие жизни. В настоящее время ученые тестируют прототип устройства.

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Более чем каждый третий взрослый страдает на преддиабет. В одних только Соединенных Штатах это около 96 миллионов человек, причем значительная часть случаев остается невыявленной. В настоящее время диагностика включает клинический анализ крови на сахар или домашний глюкометр, которые могут быть дорогостоящими и труднодоступными. В результате у 80% людей, страдающих преддиабетом, диагноз ставится только после того, как заболевание переходит в более серьезные недуги, такие как диабет 2 типа, что подчеркивает необходимость регулярного тестирования, пишет New Atlas.

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Однако решение проблемы может появиться на горизонте, поскольку исследователи из Университета Вашингтона (УВ) создали систему под названием ГлюкоСкрин, которая использует существующую технологию смартфонов и модернизированные тест-полоски для точного определения уровня сахара в крови для раннего выявления преддиабета. Люди в возрасте 45 лет и старше, те, у кого в семейном анамнезе есть диабет 2 типа, те, у кого был гестационный диабет, или те, кто имеет избыточный вес, подвержены более высокому риску развития предиабета. К счастью, при своевременном выявлении с помощью упреждающего и планового скрининга это состояние можно обратить вспять с помощью физической активности и изменения рациона питания.

По словам Анандгана Вагмаре, ведущего автора из Школы компьютерных наук и инженерии имени Пола Г. Аллена при УВ, традиционный скрининг требует от человека нанесения капли крови на тест-полоску, которая вступает в химическую реакцию с ферментами на полоске. Затем используется глюкометр для анализа реакции и получения показаний уровня глюкозы в крови.

Он объяснил, что они добавили экономически эффективную схему к той же тест-полоске, позволяющую передавать данные, полученные в результате реакции, на любой смартфон, имитируя нажатия на экран. ГлюкоСкрин обрабатывает данные и выводит результаты на экран телефона, уведомляя человека, если он находится в группе риска, чтобы он мог обратиться за медицинской помощью.

Чтобы воспользоваться системой, пользователь прикрепляет каждый конец тест-полоски к задней панели телефона, закрывая вспышку камеры, и прокалывает палец ланцетом для забора крови, как при обычном анализе. После нанесения капли крови на биосенсор на конце тест-полоски фотодиоды, работающие от вспышки телефона, передают данные анализа крови на устройство. Машинное обучение в приложении оценивает полученную информацию и рассчитывает показания уровня глюкозы в крови.

Система ГлюкоСкрин несложная и не требует Wi-Fi или Bluetooth, как показало исследование. Результаты показывают, что система ГлюкоСкрин обеспечивает такую же степень точности, как и существующие домашние глюкометры.

Соавтор Джейсон Хоффман из Школы Аллена при УВ отметил, что в решении используется емкостный сенсорный экран, присутствующий в каждом смартфоне, что делает его пригодным для широкого использования. Оно разработано по принципу "подключи и работай" и не требует рутирования телефона или каких-либо дополнительных настроек, кроме установки приложения. Оно может работать на любой модели смартфона прямо из коробки.

Хотя в настоящее время система является прототипом и требует дальнейших клинических исследований и производственных изысканий, это многообещающее достижение в растущем технологическом ландшафте, позволяющее людям взять на себя ответственность за обследование своего здоровья.

Доктор Мэтью Томпсон, профессор Школы медицины УВ и соавтор проекта, заметил, что многие пациенты не могут позволить себе проводить тестирование самостоятельно, поскольку глюкометры и тест-полоски стоят дорого. Он добавил, что люди, которые больше всего нуждаются в проверке уровня глюкозы, обычно сталкиваются с самыми серьезными препятствиями.

Ранее Фокус писал о новом импланте, который делает из человеческого тела батарейку. Это устройство вырабатывает электричество за счет избытка глюкозы в организме.