Революція діагностики діабету. Дослідники створили ГлюкоСкрин, що перевіряє кров за допомогою смартфона

Простий та доступний спосіб скринінгу за допомогою смартфонів може потенційно врятувати багато життів. Наразі вчені тестують прототип пристрою.

Related video

Більше ніж кожен третій дорослий страждає на переддіабет. В одних тільки Сполучених Штатах це близько 96 мільйонів осіб, до того ж значна частина випадків залишається невиявленою. Нині діагностика включає клінічний аналіз крові на цукор або домашній глюкометр, які можуть бути дорогими та важкодоступними. У результаті у 80% людей, які страждають на переддіабет, діагноз ставлять тільки після того, як захворювання переходить у серйозніші недуги, такі як діабет 2 типу, що підкреслює необхідність регулярного тестування, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Однак рішення проблеми може з'явитися на горизонті, оскільки дослідники з Університету Вашингтона (УВ) створили систему під назвою ГлюкоСкрин, яка використовує наявну технологію смартфонів та модернізовані тест-смужки для точного визначення рівня цукру в крові для раннього виявлення переддіабету. Люди у віці 45 років і старше, ті, у кого в сімейному анамнезі є діабет 2 типу, ті, у кого був гестаційний діабет, або ті, хто має надмірну вагу, схильні до більш високого ризику розвитку предіабету. На щастя, при своєчасному виявленні за допомогою попереджувального та планового скринінгу цей стан можна повернути назад за допомогою фізичної активності та зміни раціону харчування.

За словами Анандгана Вагмаре, провідного автора зі Школи комп'ютерних наук та інженерії імені Пола Г. Аллена при УВ, традиційний скринінг вимагає від людини нанесення краплі крові на тест-смужку, яка вступає в хімічну реакцію з ферментами на смужці. Потім використовується глюкометр для аналізу реакції та отримання показань рівня глюкози в крові.

Він пояснив, що вони додали економічно ефективну схему до тієї самої тест-смужки, що дає змогу передавати дані, отримані в результаті реакції, на будь-який смартфон, імітуючи натискання на екран. ГлюкоСкрин обробляє дані та виводить результати на екран телефону, повідомляючи людину, якщо вона перебуває в групі ризику, щоб вона могла звернутися по медичну допомогу.

Щоб скористатися системою, користувач прикріплює кожен кінець тест-смужки до задньої панелі телефону, закриваючи спалах камери, та проколює палець ланцетом для забору крові, як під час звичайного аналізу. Після нанесення краплі крові на біосенсор на кінці тест-смужки фотодіоди, що працюють від спалаху телефону, передають дані аналізу крові на пристрій. Машинне навчання в застосунку оцінює отриману інформацію і розраховує показники рівня глюкози в крові.

Система ГлюкоСкрин нескладна та не потребує Wi-Fi або Bluetooth, як показало дослідження. Результати показують, що система ГлюкоСкрин забезпечує такий самий ступінь точності, як і наявні домашні глюкометри.

Співавтор Джейсон Хоффман зі Школи Аллена при УВ зазначив, що в рішенні використовується ємнісний сенсорний екран, присутній у кожному смартфоні, що робить його придатним для широкого використання. Воно розроблене за принципом "під'єднай та працюй" та не потребує рутування телефону або будь-яких додаткових налаштувань, окрім встановлення застосунку. Він може працювати на будь-якій моделі смартфона прямо з коробки.

Хоча наразі система є прототипом та потребує подальших клінічних досліджень та виробничих вишукувань, це багатообіцяюче досягнення у зростаючому технологічному ландшафті, яке дає змогу людям узяти на себе відповідальність за обстеження свого здоров'я.

Доктор Метью Томпсон, професор Школи медицини УВ та співавтор проєкту, зауважив, що багато пацієнтів не можуть дозволити собі проводити тестування самостійно, оскільки глюкометри та тест-смужки коштують дорого. Він додав, що люди, які найбільше потребують перевірки рівня глюкози, зазвичай стикаються з найсерйознішими перешкодами.

Раніше Фокус писав про новий імплант, який робить з людського тіла батарейку. Цей пристрій виробляє електрику за рахунок надлишку глюкози в організмі.