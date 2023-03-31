2 млн лет дождей. Ученые рассказали о чрезвычайно долгом и влажном периоде истории Земли

Этот период также называют Карнийским плювиальным событием, и похоже именно он помог ранним динозаврам доминировать на суше.

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История нашей планеты чрезвычайно длинна и увлекательна, ученые то и дело находят новые подсказки, которые проливают свет на события, развернувшиеся на Земле миллионы, а то и сотни миллионов лет назад, пишет IFLScience.

В 1970-х и 80-х годах геологи начали замечать необычные слои отложений в древних горных породах по всему миру возрастом от 232 до 4 миллионов лет. Так, в восточных Альпах одна группа исследователей наткнулась на слой кремнистых отложений в карбонатах. Тем временем в Великобритании геолог и судебно-медицинский эксперт Аластер Раффелл обнаружил слой серой породы внутри знаменитого красного камня, найденного в этом районе.

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Оба эти открытия, как и многие последующие, свидетельствуют о том, что около 232 миллионов лет назад Земля оставила позади период засухи и небеса обрушили ливни. Результаты серого песчаника и силикаластических отложений свидетельствуют о том, что влажный период продлился чрезвычайно долго — предположительно от 1 до 2 миллионов лет. Любопытно, что этот период совпал с началом эпохи динозавров и, видимо, повлиял на их численность и разнообразие, которые резко возросли.

Теперь исследователи считают, и тому есть множество подтверждений, что этот чрезвычайно влажный период, по-видимому, стал "спусковым крючком", который позволил динозаврам, а быть может и другим представителям фауны, доминировать на суше.

Этот период получил название Карнийское плювиальное событие, или Карнийский кризис, и с конца 19 века ученые то и дело находят соответствующие ему отложения в породах по всему миру. В то же время ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, что именно послужило толчком для начала столь влажного периода в истории Земли. Существуют предположения, что ему предшествовало извержение вулкана в Большой магматической провинции Врангелия, которая простирается от южно-центральной части Аляски вдоль всего побережья Британской Колумбии.

По словам исследователя Якопо Даль Корсо, который занимался изучением этого извержения, результаты свидетельствуют о том, что оно оказало масштабное воздействие на атмосферу во всем мире. Извержения были настолько мощными, что в атмосферу было выброшено огромное количество парниковых газов, в том числе и углекислого. В результате по всей планете наблюдались всплески глобального потепления.

По словам исследователи палеокружающей среды Пола Уигналла, суперконтинент Пангея, в то время существовавший на Земле, был чрезвычайно подвержен муссонам. Однако по мере того, как моря нагревались во время этих всплесков глобального потепления и достигали температуры горячего супа, над континентом должно было скапливаться еще больше влаги, что непременно привело бы к увеличению количества муссонов и более сильным дождям, которые обрушились на сушу.

Исследователи утверждают, что этот чрезвычайно влажный период был не очень хорош для жизни — из-за извержений вулканов на землю обрушились кислотные дожди и парниковые газы, что привело к гибели множества видов. Однако окончание этого периода, по-видимому, оказалось "золотым временем" для победителей, которым удалось выжить.

Теперь исследователи полагают, что Карнийский кризис мог быть одним из самых важных периодов в жизни нашей планеты не только для "эпохи динозавров", но и развития множества других видов.

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