"Земной монстр" из Мексики наконец-то вернется домой после таинственного исчезновения (фото)

Мексике удалось вернуть из Соединенных Штатов гигантскую каменную статую, которую еще называют "земной монстр". Известно, что ее датируют периодом цивилизации Омельки, существовавшей задолго до христианства.

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Ольмеки — один из древних народов Центральной Америки, обитавших на территории современной Мексики в доколумбовую эпоху. Некоторые исследователи считают, что элементы культуры ольмеков позаимствовали почти все последующие цивилизации региона. А теперь одно их произведение искусства возвращается домой, пишет ScienceAlert.

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Искусно вырезанная статуя имеет высоту 1,8 м и ширину 1,5 метра, а ее вес — более 1 тонны. Об этом пишет Национальный институт антропологии и истории (ИНАХ).

Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики, в твиттере сообщает: "Наш консул Хорхе Ислас в Нью-Йорке подтвердил мне, что самый разыскиваемый предмет ольмеков в Мексике найден и вот-вот вернется домой, откуда его никогда не должны были вывозить".

Что касается "монстра", то статуя создана где-то между 800-400 годами до нашей эры Фото: Marcelo Ebrard C./Twitter

Цивилизация Омельки процветала задолго до народов мая и ацтеков. Ее ремесленники славились своими изящными работами с камнем, они создавали огромные каменные головы, статуи и вертикальные колонны.

Что касается "монстра", то статуя создана где-то между 800-400 годами до нашей эры, по словам исследователей. Известный как Памятник 9 Чалькацинго (Monument 9 of Chalcatzingo), найденный в центральном мексиканском штате Морелос, барельеф, как полагают, изображает "земного монстра", существо, часто появляющееся в ольмекской культуре.

Развернутые челюсти фигуры символизируют доступ к подземному миру, а "на ее пасть направлена последовательность трех концентрических полос, представляющих крестообразный вход в пещеру".

Доподлинно неизвестно, когда и как вывезли статую из археологического памятника в долине Морелос Chalcatzingo. Однако известно, что ее задокументировал и обнародовал в 1968 году археолог Дэвид Гроув в журнале "Американская старина" (American Antiquity).

Отсюда можно предположить, что в начале второй половины 20 века она уже находилась в США. Власти Нью-Йорка вернули памятник, но в пресс-релизе не уточняется, где именно его нашли.

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