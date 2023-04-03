"Земний монстр" із Мексики нарешті вернеться додому після таємничого зникнення (фото)
Мексиці вдалося повернути зі Сполучених Штатів гігантську кам'яну статую, яку ще називають "земний монстр". Відомо, що її датують періодом цивілізації Омельки, що існувала задовго до християнства.
Ольмеки — один зі стародавніх народів Центральної Америки, які мешкали на території сучасної Мексики в доколумбову епоху. Деякі дослідники вважають, що елементи культури ольмеків запозичили майже всі наступні цивілізації регіону. А тепер же один їхній витвір мистецтва повертається додому, пише ScienceAlert.
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Майстерно вирізьблена статуя має висоту 1,8 м і ширину 1,5 метра, а її вага — понад 1 тонну. Про це пише Національний інститут антропології та історії (INAH).
Марсело Ебрард, міністр закордонних справ Мексики, у твітері повідомляє: "Наш консул Хорхе Іслас у Нью-Йорку підтвердив мені, що найбільш розшукуваний предмет ольмеків у Мексиці знайдений і ось-ось повернеться додому, звідки його ніколи не повинні були вивезти".
Цивілізація Омельки процвітала задовго до народів мая та ацтеків. Її ремісники славилися своїми витонченими роботами з каменем, вони створювали величезні кам'яні голови, статуї та вертикальні колони.
Щодо "монстра", то статуя створена десь між 800-400 роками до нашої ери, за словами дослідників. Відомий як Пам'ятник 9 Чалькацінго (Monument 9 of Chalcatzingo), знайдений у центральному мексиканському штаті Морелос, барельєф, як вважають, зображує "земного монстра", істоту, яка часто з'являється в ольмекській культурі.
Роззявлені щелепи фігури символізують доступ до підземного світу, а "на її пащу спрямована послідовність трьох концентричних смуг, що представляють хрестоподібний вхід до печери".
Достеменно невідомо, коли і як саме вивезли статую з археологічної пам'ятки в долині Морелос Chalcatzingo. Однак відомо, що її задокументував і оприлюднив у 1968 році археолог Девід Гроув у журналі "Американська старовина" (American Antiquity).
Звідси можна припустити, що на початку другої половини 20-го століття вона вже перебувала в США. Влада Нью-Йорка повернула пам'ятку, але в пресрелізі не уточнюється, де саме її знайшли.
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