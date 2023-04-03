Таинственная легенда о Зерзуре: что известно о пропавшем городе-оазисе

Пустыня Сахара всегда была землей мистики и тайн, а легенда о Зерзуре только придает ей привлекательность. Согласно ей, Зерзура — это город-оазис с бесчисленным богатством и красотой, спрятанный где-то на бескрайних просторах пустыни.

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Многие исследователи пытались найти этот мифический город, но ни одному из них это не удалось. Вокруг Зерзуры возникало множество теорий и легенд, а некоторые авантюристы даже заявляли о том, что им удалось посетить таинственный город, сообщают Heritage Daily.

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Зерзура — легендарный город, веками пленивший воображение искателей приключений, археологов и исследователей. Говорят, что этот потерянный город-оазис где-то в бескрайней Ливийской пустыни, окутанный тайной и окруженный песчаными дюнами. Хотя нет никаких конкретных доказательств того, что Зерзура действительно существовало, многие исследователи пытались найти легендарный город на протяжении многих лет.

Одно из первых европейских упоминаний о возможном местонахождении Зерзуры можно найти в книге "Современный Египет и Фивы: Описание Египта", опубликованной в 1843 году английским египтологом Джоном Гарднером Уилкинсоном. Уилкинсон писал, что существовал еще один оазис, который назывался Вади-Зерзура [Зерзура], размером примерно с Первую оазу, расположенный за пять или шесть дней пути к западу от дороги к Фарафру. Свой рассказ он основывал на сообщениях людей, живущих в оазисе Дахла в Египте.

В книге "Тайны Ливийской пустыни", опубликованной в 1925 году Гардингом Кингом, автор ссылается на Китаб аль-Кануз, утраченный средневековый арабский манускрипт 15 века, написанный анонимным автором. Считается, что "Китаб аль-Кануз" — это сборник мистических басен, в котором перечислены места в Египте, содержащие скрытые сокровища. Кинг цитирует из Китаб аль-Кануз отрывок, описывающий, как найти Зерзуру, содержащую путешествие в город Вардабаха, а затем в город Зерзура, где его ждут большие богатства.

Однако в статье, написанной в 1928 году доктором Джоном Боллом под названием "Замечания о потерянных оазисах Ливийской пустыни", доктор Болл опровергает связь Китаб аль-Кануз с Кингом и цитирует рукопись, написанную в 1447 году н.э. Османом эль-Набулси, сирийским эмиром, Негм эль-Дином был назначен администратором провинции. Эль Набулси пишет в рукописи, что Зерзура была одним из многих заброшенных деревень, расположенных по соседству с каналом под названием Бахр Танабтавэй, входившего в Биркет-эль-Карун с юга.

A. Джонсон Паша присоединился к дискуссии, представив в 1930 году статью под названием "Зерзура". Паша был членом Королевского географического общества и утверждал, что у него есть экземпляр Китаб аль-Кануз, который он одолжил Департаменту древностей для перевода. Паша дает некоторые дополнительные сведения о том, что местные жители Дахлы думали о Зерзуре, в частности о том, что это был довольно большой оазис со многими деревьями, источниками, травой и руинами.

Ласло Алмаши, венгерский исследователь пустыни и авиатор, был очарован историями и легендой о Зерзуре. Изучив научные отчеты, карты, исторические документы и проведя интервью с местными бедуинами, Алмаши пришел к выводу, что Зерзура должна быть где-то в неисследованном регионе Гильф-Кебир, недалеко от конца маршрута из оазиса Дахла до оазиса Куфра.

Альмаси возглавил экспедицию в 1932 году и открыл Вади-Тальх, вероятно, одну из трех долин Зерзуры. Остальные две долины были открыты экспедицией Патрика Клейтона и леди Клейтона, а также во время воздушной разведки, проведенной коллегами Альмаси.

Однако, это ли та самая Зерзура из легенды, до сих пор нельзя сказать наверняка. Незадолго до экспедиции Альмаси Ральф Алджер Баньольд, исследователь пустыни, геолог и основатель британской армейской пустынной группы, провел исследование ливийской пустыни и не нашел никаких признаков потерянного города-оазиса, что соответствовало бы описанию Зерзуры. Однако это не остановило других исследователей и искателей приключений от поисков мифического города.

В последние годы появились сообщения о возможном открытии Зерзуры командой итальянских археологов. В 2013 году они утверждали, что нашли доказательства существования древнего поселения в Сахаре, которое может быть утерянным городом. Команда обнаружила множество наскальных рисунков и надписей в горном массиве Тадрарт-Акак, которые, по их мнению, могли быть созданы Гарамантами, североафриканской цивилизацией, существовавшей примерно с 1000 до н. э. до 500 года н. э.

Несмотря на эти выводы, идентификация найденного места как Зерзуры остается противоречивой, поскольку многие эксперты отрицают эти утверждения. Поиски Зерзуры продолжаются, и многие считают, что существуют еще неисследованные регионы Сахары, которые могут содержать подсказки о местонахождении этого загадочного города.

В конце концов, тайна Зерзуры служит напоминанием о неизменной привлекательности потерянных городов и увлекательных историй окружающих их исследований и открытий. Независимо от того, существует ли на самом деле Зерзура, легенда об этом потерянном городе захватила воображение поколений исследователей, искателей приключений и мечтателей, и, вероятно, будет продолжать делать это еще долгие годы.

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