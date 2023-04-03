Таємнича легенда про Зерзуру: що відомо про зниклий оазис

Пустеля Сахара завжди була землею містики і таємниць, а легенда про Зерзуру лише додає їй привабливості. Згідно з нею, Зерзура — це місто-оазис з незліченним багатством і красою, заховане десь на безкрайніх просторах пустелі.

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Багато дослідників намагалися відшукати це міфічне місто, але жодному з них це не вдалося. Довкола Зерзури виникало безліч теорій та легенд, а деякі авантюристи навіть заявляли про те, що їм вдалося відвідати таємниче місто, повідомляють Heritage Daily.

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Зерзура — легендарне місто, яке століттями полонило уяву шукачів пригод, археологів та дослідників. Кажуть, що це загублене місто-оазис десь у безкрайній Лівійській пустелі, оповите таємницею і оточене піщаними дюнами. Хоча немає жодних конкретних доказів того, що Зерзура насправді існувало, багато дослідників намагалися знайти легендарне місто протягом багатьох років.

Одну з перших європейських згадок про можливе місцезнаходження Зерзури можна знайти в книзі "Сучасний Єгипет і Фіви: Опис Єгипту", опублікованій у 1843 році англійським єгиптологом Джоном Гарднером Вілкінсоном. Вілкінсон писав, що існував ще один оазис, який називався Ваді-Зерзура [Зерзура], розміром приблизно з Першу оазу, розташований за п'ять або шість днів шляху на захід від дороги до Фарафра. Свою розповідь він ґрунтував на повідомленнях людей, що живуть в оазисі Дахла в Єгипті.

У книзі "Таємниці Лівійської пустелі", опублікованій у 1925 році Гардінгом Кінгом, автор посилається на Китаб аль-Кануз, втрачений середньовічний арабський манускрипт 15 століття, написаний анонімним автором. Вважається, що "Китаб аль-Кануз" — це збірка містичних байок, в якій перераховані місця в Єгипті, що містять приховані скарби. Кінг цитує з Китаб аль-Кануз уривок, який описує, як знайти Зерзуру, що містить подорож до міста Вардабаха, а потім до міста Зерзура, де на нього чекають великі багатства.

Однак у статті, написаній у 1928 році доктором Джоном Боллом під назвою "Зауваження про загублені оазиси Лівійської пустелі", доктор Болл спростовує зв'язок Китаб аль-Кануз з Кінгом і натомість цитує рукопис, написаний у 1447 році н.е. Османом ель-Набулсі, сирійським еміром, якого Негм ель-Діном було призначено адміністратором провінції. Ель Набулсі пише в рукописі, що Зерзура була одним з багатьох покинутих сіл, розташованих по сусідству з каналом під назвою Бахр Танабтавей, який входив до Біркет-ель-Карун з півдня.

A. Джонсон Паша долучився до дискусії, подавши у 1930 році статтю під назвою "Зерзура". Паша був членом Королівського географічного товариства і стверджував, що у нього є примірник Китаб аль-Кануз, який він позичив Департаменту старожитностей для перекладу. Паша надає деякі додаткові відомості про те, що місцеві жителі Дахли думали про Зерзуру, зокрема про те, що це був досить великий оазис з багатьма деревами, джерелами, травою і руїнами.

Ласло Алмаші, угорський дослідник пустелі та авіатор, був зачарований історіями та легендою про Зерзуру. Вивчивши наукові звіти, карти, історичні документи та провівши інтерв'ю з місцевими бедуїнами, Алмаші дійшов висновку, що Зерзура має бути десь у недослідженому регіоні Гільф-Кебір, неподалік від кінця маршруту з оазису Дахла до оазису Куфра.

Альмасі очолив експедицію в 1932 році і відкрив Ваді-Тальх, ймовірно, одну з трьох долин Зерзури. Інші дві долини були відкриті експедицією Патріка Клейтона і леді Клейтон, а також під час повітряної розвідки, проведеної колегами Альмасі.

Однак, чи це та сама Зерзура з легенди, досі не можна сказати напевно. Незадовго до експедиції Альмасі, Ральф Алджер Баньольд, дослідник пустелі, геолог і засновник британської армійської пустельної групи, провів дослідження лівійської пустелі і не знайшов жодних ознак загубленого міста-оазису, що відповідало б опису Зерзури. Однак це не зупинило інших дослідників і шукачів пригод від пошуків міфічного міста.

В останні роки з'явилися повідомлення про можливе відкриття Зерзури командою італійських археологів. У 2013 році вони стверджували, що знайшли докази існування стародавнього поселення в Сахарі, яке може бути загубленим містом. Команда виявила велику кількість наскальних малюнків і написів у гірському масиві Тадрарт-Акак, які, на їхню думку, могли бути створені Гарамантами, північноафриканською цивілізацією, що існувала приблизно з 1000 року до н. е. до 500 року н. е.

Попри ці висновки, ідентифікація знайденого місця як Зерзури залишається суперечливою, оскільки багато експертів заперечують ці твердження. Пошуки Зерзури тривають, і багато хто вважає, що існують ще недосліджені регіони Сахари, які можуть містити підказки про місцезнаходження цього загадкового міста.

Зрештою, таємниця Зерзури слугує нагадуванням про незмінну привабливість загублених міст і захопливих історій досліджень та відкриттів, які їх оточують. Незалежно від того, чи існує Зерзура насправді, легенда про це загублене місто захопила уяву поколінь дослідників, шукачів пригод і мрійників, і, ймовірно, продовжуватиме робити це ще довгі роки.

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