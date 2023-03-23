Загублене Місто Цезарів: у пошуках легенди

Місто Цезарів, також відоме як Мандрівне місто, стоїть в історії поруч з такими легендарними місцями як Ельдорадо, Пайтіті чи Атлантида. Не одне покоління відчайдухів намагалося їх знайти, проте всі пошуки були безрезультатними.

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Згідно з легендою, Місто Цезарів колись знаходилося в Патагонії, між сучасними Чилі та Аргентиною. Як вважають дослідники, коріння міфу походить від іспанських колонізаторів, повідомляють Ancient Origins.

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Загублені міста південної Америки

Міф про загублене Місто Цезарів схожий до безлічі інших історій про втрачені міста та країни: Атлантиду, Шамбалу, Авалон чи сім золотих міст. Ці розповіді захоплюють покоління мрійників, котрі прагнуть здобути славу та багатства, й надихають їх на небезпечні подорожі.

У деяких звітах це місто описується як батьківщина білих велетнів, відомих під назвою "Сессари", що й дало назву місту Фото: Wikimedia Commons

Місто Цезарів — багатства та велетні

Мандрівне місто ввійшло в історію як загублене місто, повне багатств.

"Це уявне місто мало будівлі зі срібними дахами, церкви і вежі з яшми та золоті дзвони, а його мешканці, відсторонені від усіх зовнішніх справ, володіли всім, що вважалося чудовим", — писав Франсіско Астабуруага Сьєнфуегос у своєму Географічному словнику Республіки Чилі 1899 року.

У деяких звітах це місто описується як батьківщина білих велетнів, відомих під назвою "сессари", що й дало назву місту.

Перша згадка про це місце походить від Франціско Сезара, капітана, який очолював експедицію для дослідження сучасної Аргентини у 1528 році Фото: Wikimedia Commons

Іспанські корені легенди

На думку дослідників, міф про Місто Цезарів є злиттям кількох розповідей, розказаних колоніальними дослідниками. Перша згадка про це місце походить від Франціско Сезара, капітана, який очолював експедицію для дослідження сучасної Аргентини у 1528 році. Історії про його подорож поширилися завдяки Рую Діазу де Гусману, який написав розповідь про його пригоди.

Якщо вірити де Гусману, Сезар під час подорожі потрапив до неймовірно багатого міста з дорогоцінних металів глибоко в Андських горах: автор розповіді назвав його "Ciudad de los Césares", що в перекладі означає "Місто Цезарів".

Завдяки зникненню людей під час різних експедицій, а також розповідям, переказаним місцевими жителями, схожа легенда виникала знову і знову, обростаючи подробицями.

Цікавою є історія про корабельну аварію 1540 року в Магеллановій протоці, внаслідок якої померло близько 200 людей. Здавалося, що історія мала закінчитися на цій сумній ноті, але за цілих 23 роки, у 1563 році, двоє членів екіпажу раптово повернулися до Чилі та розповіли про свої пригоди. Їхня історія стверджувала, що під час подорожі вони потрапили в місто, наповнене скарбами інків.

Інша версія виникла у 17-му столітті, коли іспанські колоністи стверджували, що віднайшли загублене Місто Цезарів. Проте, жодна з відправлених експедицій так і не змогла знайти це місто.

нша версія виникла у 17-му столітті, коли іспанські колоністи стверджували, що віднайшли загублене Місто Цезарів. Проте, жодна з відправлених експедицій так і не змогла знайти це місто Фото: Wikimedia Commons

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