Затерянный Город Цезарей: в поисках легенды
Город Цезарей, также известный как Путешествующий город, стоит в истории рядом с такими легендарными местами как Эльдорадо, Пайтити или Атлантида. Не одно поколение отчаянных пыталось их найти, однако все поиски были безрезультатными.
Согласно легенде, Город Цезарей когда-то находился в Патагонии, между современными Чили и Аргентиной. Как считают исследователи, корни мифа произошли от испанских колонизаторов, сообщают Ancient Origins.
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Утерянные города южной Америки
Миф о потерянном Городе Цезарей похож на множество других историй об утраченных городах и странах: Атлантиде, Шамбале, Авалоне или семи золотых городах. Эти рассказы восхищают поколения мечтателей, стремящихся снискать славу и богатство, и вдохновляют их на опасные путешествия.
Город Цезарей — богатства и великаны
Путешествующий город вошел в историю как потерянный город, полный богатств.
"Этот воображаемой город имел здания с серебряными крышами, церкви и башни из ямы и золотые колокола, а его обитатели, отстраненные от всех внешних дел, обладали всем, что считалось прекрасным", — писал Франсиско Астабуруага Сьенфуэгос в своем Географическом словаре.
В некоторых отчетах этот город описывается как родина белых великанов, известных под названием "сессары", что и дало название городу.
Испанские корни легенды
По мнению исследователей, миф о городе Цезарей является слиянием нескольких рассказов, рассказанных колониальными исследователями. Первое упоминание об этом месте произошло от Франциско Сезара, капитана, возглавлявшего экспедицию для исследования современной Аргентины в 1528 году. Истории о его путешествии распространились благодаря Рую Диазу де Гусману, написавшему рассказ о его приключениях.
Если верить де Гусману, Сезар во время путешествия попал в невероятно богатый город из драгоценных металлов глубоко в Андских горах: автор рассказа назвал его "Ciudad de los Césares", что в переводе означает "Город Цезарей".
Благодаря исчезновению людей во время разных экспедиций, а также рассказам, пересказанным местными жителями, похожая легенда возникала снова и снова, обрастая подробностями.
Интересна история о кораблекрушении 1540 года в Магеллановом проливе, в результате которой умерло около 200 человек. Казалось, что история должна была закончиться на этой печальной ноте, но за целых 23 года, в 1563 году, два члена экипажа внезапно вернулись в Чили и рассказали о своих приключениях. Их история утверждала, что во время поездки они попали в город, наполненный сокровищами инков.
Другая версия возникла в 17 веке, когда испанские колонисты утверждали, что нашли потерянный Город Цезарей. Однако ни одна из отправленных экспедиций так и не смогла найти этот город.
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