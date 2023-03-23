Затерянный Город Цезарей: в поисках легенды

Город Цезарей, также известный как Путешествующий город, стоит в истории рядом с такими легендарными местами как Эльдорадо, Пайтити или Атлантида. Не одно поколение отчаянных пыталось их найти, однако все поиски были безрезультатными.

Related video

Согласно легенде, Город Цезарей когда-то находился в Патагонии, между современными Чили и Аргентиной. Как считают исследователи, корни мифа произошли от испанских колонизаторов, сообщают Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Утерянные города южной Америки

Миф о потерянном Городе Цезарей похож на множество других историй об утраченных городах и странах: Атлантиде, Шамбале, Авалоне или семи золотых городах. Эти рассказы восхищают поколения мечтателей, стремящихся снискать славу и богатство, и вдохновляют их на опасные путешествия.

В некоторых отчетах этот город описывается как родина белых великанов, известных под названием "Сессари", что и дало название городу Фото: Wikimedia Commons

Город Цезарей — богатства и великаны

Путешествующий город вошел в историю как потерянный город, полный богатств.

"Этот воображаемой город имел здания с серебряными крышами, церкви и башни из ямы и золотые колокола, а его обитатели, отстраненные от всех внешних дел, обладали всем, что считалось прекрасным", — писал Франсиско Астабуруага Сьенфуэгос в своем Географическом словаре.

В некоторых отчетах этот город описывается как родина белых великанов, известных под названием "сессары", что и дало название городу.

Первое упоминание об этом месте произошло от Франциско Сезара, капитана, возглавлявшего экспедицию для исследования современной Аргентины в 1528 году Фото: Wikimedia Commons

Испанские корни легенды

По мнению исследователей, миф о городе Цезарей является слиянием нескольких рассказов, рассказанных колониальными исследователями. Первое упоминание об этом месте произошло от Франциско Сезара, капитана, возглавлявшего экспедицию для исследования современной Аргентины в 1528 году. Истории о его путешествии распространились благодаря Рую Диазу де Гусману, написавшему рассказ о его приключениях.

Если верить де Гусману, Сезар во время путешествия попал в невероятно богатый город из драгоценных металлов глубоко в Андских горах: автор рассказа назвал его "Ciudad de los Césares", что в переводе означает "Город Цезарей".

Благодаря исчезновению людей во время разных экспедиций, а также рассказам, пересказанным местными жителями, похожая легенда возникала снова и снова, обрастая подробностями.

Интересна история о кораблекрушении 1540 года в Магеллановом проливе, в результате которой умерло около 200 человек. Казалось, что история должна была закончиться на этой печальной ноте, но за целых 23 года, в 1563 году, два члена экипажа внезапно вернулись в Чили и рассказали о своих приключениях. Их история утверждала, что во время поездки они попали в город, наполненный сокровищами инков.

Другая версия возникла в 17 веке, когда испанские колонисты утверждали, что нашли потерянный Город Цезарей. Однако ни одна из отправленных экспедиций так и не смогла найти этот город.

Другая версия возникла в 17-м веке, когда испанские колонисты утверждали, что нашли потерянный Город Цезарей. Однако ни одна из отправленных экспедиций так и не смогла найти этот город Фото: Wikimedia Commons

Ранее Фокус рассказывал о таинственном острове Повелья, история которого подарила ему репутацию самого ужасного места на земле.

Также мы писали об удивительных наскальных рисунках, изображающих единорогов: ученые изучают их, желая понять, кого именно рисовали древние люди.