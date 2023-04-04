Необъяснимый факт. Концентрация запрещенных веществ, разрушающих озон, достигла рекордного уровня

Исследователи обнаружили, что несмотря на глобальный запрет, действующий последние 13 лет, концентрации пяти озоноразрушающих веществ в атмосфере достигли рекордно высокого уровня.

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Хлорфторуглероды (CFC) являются полностью искусственными газами, которые используются в различных областях, в том числе они применяются для охлаждения, кондиционирования воздуха, а также в качестве химического растворителя. С 1980-годов, когда исследователи обнаружили, что они также способны разрушать озоновый слой, использование этих газов регулируется рядом международных договоров, пишет Science Alert.

Так, Монреальский договор 1987 года, который был единогласно ратифицирован, ограничил выброс CFC в атмосферу, где они, как известно исследователем, способствуют разрушению озонового слоя, необходимого нам для поглощения вредного ультрафиолетового излучения. Данный протокол предполагал, что путем контроля человечеству удастся снизить концентрацию этих химических веществ в атмосфере Земли, а также строго ограничить производство CFC.

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В первое время это отлично работало — концентрация многих озоноразрушающих веществ в атмосфере планеты в действительности снизилась, а озоновый слой понемногу начал восстанавливаться. Однако новое исследование показало увеличение атмосферных концентраций пяти CFC, что весьма удивило исследователей.

Ученые отмечают, что новые данные хоть и тревожные, но являются, скорее, предупреждением человечеству — влияние этих пяти CFC на озоновый слой невелико. Тем не менее исследователей беспокоит тот факт, что они до конца не понимают, откуда они накапливаются в атмосфере. Понимание этого, по словам исследователей, важно для того, чтобы понять, как события будут развиваться далее.

В ходе исследования ученые из Бристольского университета и Университета Восточной Англии, проанализировала пробы воздуха со всего мира, уделяя особое внимание участкам, называемым "фоновыми". Простыми словами это области, которые находятся далеко от источников CFC и промышленных объектов в целом.

Ученые обнаружили, что данные за период с 2010 по 2020 годы оказались двоякими. Во-первых, концентрации CFC 13 и 113а продолжали наблюдаться, а в 2016 году рост концентрации последнего и вовсе ускорился. Во-вторых, концентрации CFC 114а и 115 оставались стабильными с 2000-х годов, а концентрации 112а начали снижаться. Впрочем, в 2013-2014 годах все они начали расти.

Используя эти данные, а также знания об атмосферной циркуляции и том, как CFC удаляются из атмосферы Земли в результате химических реакций, ученые составили картину глобальных выбросов этих пяти газов. По словам соавтора исследования, научного сотрудника в области атмосферных наук Люка Вестерна, они с коллегами обнаружили, что эти выбросы в период с 2010 по 2020 годы привели к крайне небольшой потере глобального стратосферного озона. Однако расслабляться все же не стоит.

Дело в том, что все эти пять CFC являются мощными парниковыми газами и после попаданию в атмосферу Земли остаются там на чудовищный срок — от десятилетий до столетий. Ученые полагают, что если концентрация этих газов в дальнейшем продолжит расти, это непременно отразится на нашем климате.

Основной задачей исследователей сегодня является поиск источников выбросов этих газов — если их не удастся обнаружить, то в ближайшем обозримом будущем проблему не удастся решить. Авторы исследования отмечают, что рост концентрации пяти парниковых газов совпал с рассветом производства гидрофторуглеродов (HFCs), пришедшие на смену CFC, которые были запрещены в 2010 году. То есть примерно в, то же время, когда увеличились выбросы этих пяти газов. Однако потребуется больше исследований, чтобы понять, что произошло на самом деле.

Ранее Фокус писал о том, что уровень вредного загрязнителя достиг рекордного значения.