В опасности 99,99% населения Земли. Уровень вредного загрязнителя достиг рекордного значения

Исследование показывает, что лишь 0,01% всех жителей планеты не подвергаются воздействию загрязненного воздуха.

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Во многих отношениях качество воздуха в действительности улучшилось за последние 50 лет, в том числе это касается и сокращения на 78% шести основных загрязнителей, которое исследователи зафиксировали в период с 1970 по 2020 годы, пишет Inverse.

Исследователи отмечают, что это касается и опасного типа загрязнения мелкодисперсными твердыми частицами (PM2,5), создаваемыми промышленностью, автомобилями, пылью и выбросами от лесных пожаров. Статистика показывает, что в последние годы относительное снижение содержания PM2,5 наблюдается и на территории США и Европы. Однако реальность такова, что атмосфера Земли одна на всех, а уровни загрязнения все еще далеки от идеальных.

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Новое следование ученых из Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) показывает, что 99,9% населения планеты подвергаются воздействию загрязнения воздуха мелкими твердыми частицами, уровень которого все еще превышает уровень, который ВОЗ считает безопасным для человека.

Исследование

В новом исследовании ученые учли и малые и большие отображения ежедневные колебания загрязнения PM2,5 по всей планете, в то время как в других исследованиях ученые сосредотачивались на среднегодовых или среднемесячных показателях.

Согласно последним данным ВОЗ, безопасный уровень воздействия PM2,5 в течение суток составляет в среднем до 15 микрограммов на кубический метр воздуха, при этом годовой показатель составляет до 5 микрограммов на кубический метр. Ученые сопоставили статистические данные с рекомендациями ВОЗ и пришли к выводу, что более 70% дней во всем мире в период с 2000 по 2019 годы имели концентрацию выше допустимой.

Отметим, что в своих исследованиях ученые использовали сразу несколько источников данных, в том числе детекторы загрязнения и мониторы качества воздуха, а также учитывались данные спутниковых наблюдений. Затем они использовали алгоритмы машинного обучения для построения модели и оценки концентрации PM2,5 для ячеек площадью 16 квадратных километров в сетке по всему миру.

Авторы исследования отмечают, что данный метод имеет свои ограничения, а потому производительность модели может не быть такой высокой. Однако в дальнейшем исследователи планируют улучшить ее.

Выводы исследованиях

Авторы исследования считают, что их результаты четко дают понять, что существующей политики по очистке воздуха попросту недостаточно. И настаивают, что улучшения качества воздуха нам необходимо:

уменьшить выбросы разных источников (автомобили, промышленность и т. д.);

способствовать использованию экологически чистой энергии;

сажать больше деревьев;

сократить количество отходов.

Ранее Фокус писал о том, что выбросы угольной электростанции в центре Европы впервые засняли из космоса.